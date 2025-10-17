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Ráno vstávám unavená, i v případě, že spím celou noc jako dřevo. Dlouho jsem nechápala proč.

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Dennívýzva
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Kdysi jsem si myslela, že únava se dá dospat. Že osm hodin spánku všechno spraví. Jenže čím víc jsem spala, tím hůř mi bylo. Až mi jeden večer došlo, že asi nejsem nevyspalá — ale přetížená.
Ráno vstávám unavená, i v případě, že spím celou noc jako dřevo. Dlouho jsem nechápala proč.

Ráno vstávám unavená, i v případě, že spím celou noc jako dřevo. Dlouho jsem nechápala proč.

Zdroj: Poudree: Pro trochu jemnosti každý den - Čeština
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 17.10.2025 18:42

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:33

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč se někdy probudíme rozbití právě po hlubokém spánku

Pocit, že člověk po probuzení několik minut vůbec nefunguje, má vlastní název: spánková setrvačnost neboli sleep inertia. Jde o přechodný stav po probuzení, kdy je pozornost, rychlost reakcí i schopnost přemýšlet horší než během běžného bdělého stavu.

Výraznější může být například tehdy, když nás budík vytáhne z hlubokého spánku. Právě z nejhlubší fáze NREM spánku se člověk probouzí obtížněji a po náhlém probuzení může následovat výraznější mentální „mlha“.

Spánková setrvačnost obvykle postupně odezní během desítek minut, její délku ale ovlivňuje i předchozí nedostatek spánku nebo čas, kdy se probouzíme.

Je proto dobré rozlišovat mezi krátkým ranním rozespáním a únavou, která přetrvává celé dopoledne nebo pravidelně zasahuje do každodenního fungování. Dlouhodobá únava navzdory dostatečně dlouhému spánku může mít řadu příčin a stojí za konzultaci s lékařem.


Zdroje:

  1. CDC/NIOSH – Sleep Inertia https://www.cdc.gov/niosh/work-hour-training-for-nurses/longhours/mod7/03.html
  2. NCBI Bookshelf – Physiology, Sleep Stages https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526132/
  3. Harvard Medical School – Sleep Medicine Glossary https://sleep.hms.harvard.edu/glossary


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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