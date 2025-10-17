Ráno vstávám unavená, i v případě, že spím celou noc jako dřevo. Dlouho jsem nechápala proč.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ráno vstávám unavená, i v případě, že spím celou noc jako dřevo. Dlouho jsem nechápala proč.Zdroj: Poudree: Pro trochu jemnosti každý den - Čeština
Článek byl poprvé publikován 17.10.2025 18:42
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:33
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč se někdy probudíme rozbití právě po hlubokém spánku
Pocit, že člověk po probuzení několik minut vůbec nefunguje, má vlastní název: spánková setrvačnost neboli sleep inertia. Jde o přechodný stav po probuzení, kdy je pozornost, rychlost reakcí i schopnost přemýšlet horší než během běžného bdělého stavu.
Výraznější může být například tehdy, když nás budík vytáhne z hlubokého spánku. Právě z nejhlubší fáze NREM spánku se člověk probouzí obtížněji a po náhlém probuzení může následovat výraznější mentální „mlha“.
Spánková setrvačnost obvykle postupně odezní během desítek minut, její délku ale ovlivňuje i předchozí nedostatek spánku nebo čas, kdy se probouzíme.
Je proto dobré rozlišovat mezi krátkým ranním rozespáním a únavou, která přetrvává celé dopoledne nebo pravidelně zasahuje do každodenního fungování. Dlouhodobá únava navzdory dostatečně dlouhému spánku může mít řadu příčin a stojí za konzultaci s lékařem.
Zdroje:
- CDC/NIOSH – Sleep Inertia https://www.cdc.gov/niosh/work-hour-training-for-nurses/longhours/mod7/03.html
- NCBI Bookshelf – Physiology, Sleep Stages https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526132/
- Harvard Medical School – Sleep Medicine Glossary https://sleep.hms.harvard.edu/glossary
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