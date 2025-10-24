Staré struhadlo nevyhazujte. Díky obyčejnému hrnku ho nabrousíte za pár minut a bude jako nové

Staré struhadlo nevyhazujte. Díky obyčejnému hrnku ho nabrousíte za pár minut a bude jako novéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Staré struhadlo nevyhazujte. Díky obyčejnému hrnku ho nabrousíte za pár minut a bude jako novéZdroj: adbz.cz
Článek byl poprvé publikován 24.10.2025 05:56
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:39
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Struhadlo není moderní vynález. Sýr na něm strouhali už ve starověku
Jen málo kuchyňských pomůcek vypadá tak obyčejně jako struhadlo. Jeho historie ale sahá překvapivě hluboko do minulosti.
Struhadlo zmiňuje už Homérova Iliada, kde se kozí sýr strouhá bronzovým nástrojem. Podobné pomůcky znali také Etruskové a vyobrazení struhadel se našla v jejich hrobkách.
Staré exempláře bývaly vyrobené například z bronzu nebo železného plechu. Otvory se vytvářely tak, aby kolem nich vznikly vyvýšené ostré hrany schopné potravinu rozmělnit podobně jako u dnešních kovových struhadel.
Podobu už velmi blízkou modernímu kuchyňskému nástroji známe nejpozději z renesance. Italský kuchař Bartolomeo Scappi jej zachytil ve své kuchařské práci vydané v Benátkách roku 1570. Princip struhadla se tak za stovky let změnil překvapivě málo.
Zdroje:
- Museo del Parmigiano Reggiano – The History of the Grater https://artsandculture.google.com/story/the-history-of-the-grater-museo-del-parmigiano-reggiano/iwWRvDFTRswkIg?hl=en
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