Itálie nechce Leopard ani Abrams, postaví si vlastní tank. Jako první v NATO může nasadit kanon ráže 130 mm

Italové ve zbrojení dlouhodobě dávají přednost technice, kterou si sami vyvinou a vyrobí, a nákupům v cizině se vyhýbají. U tanků to ukázali už jednou. Místo Leopardu 2, nejrozšířenějšího tanku své kategorie, tehdy armáda zvolila domácí C1 Ariete. Česká republika při svém rozhodování sáhla právě po Leopardu 2. Itálie teď stojí před stejnou volbou podruhé a znovu jde vlastní cestou, tentokrát ovšem s výraznou německou stopou.
200 tanků z devadesátých let potřebuje nástupce
Podle Wikipedie má italská armáda ve výzbroji 200 tanků C1 Ariete. Pocházejí z 90. let 20. století a právě jejich stáří je hlavním důvodem, proč je armáda chce vyměnit za modernější stroje.
Na stole přitom ležely hotové a odzkoušené možnosti. Armáda mohla koupit nejnovější verzi německého Leopardu 2A8, americké M1 Abrams nebo jihokorejské K2 Black Panther. Server ArmyRecognition uvádí, že nesáhla po žádném z nich. Nový tank má postavit na základě konstrukce Panther KF51 od německého koncernu Rheinmetall.
Slovo „vlastní“ je tedy v tomto případě potřeba brát s rezervou. Itálie si zachová kontrolu nad výsledným strojem, výchozí návrh ale pochází z dílny německého výrobce, jehož Leopard 2 jinak odmítá.
Proč by Italové mohli předběhnout celé NATO o deset milimetrů
Jak bude nový italský tank nakonec vypadat, zatím nikdo neví. Může se podobat prototypu KF51 Panther, nebo se od něj výrazně odchýlit. Podklady ani nenaznačují, kdy by měl být hotový nebo kolik kusů armáda objedná.
Rheinmetall u svého KF51 uvádí kanon ráže 130 mm. Jde o silnější zbraň než kanony ráže 120 mm, které tanky v Evropě běžně používají. Kdyby si Italové tuto výzbroj ponechali, stali by se první zemí NATO, která ji zavede do služby.
Prvenství má ale cenu. Pokud spojenci zůstanou u munice ráže 120 mm, italská armáda bude jediná s jiným typem a společné operace se tím zkomplikují. Ráže proto zůstává otevřenou otázkou, kterou bude třeba ještě promyslet.
Na stejném základu může vzniknout i protidronová obrana
Tank není jedinou zakázkou, kterou by Rheinmetall mohl od Itálie dostat. Podle serveru TWZ by stejný koncern mohl armádě dodat také pásová bojová vozidla pěchoty odvozená od typu Lynx KF41.
Platforma Lynx by navíc mohla posloužit jako základ pro další stroje. Nabízí se například nosič systému protivzdušné obrany krátkého dosahu Skyranger 35, který by jednotky chránil před drony a podobnými hrozbami ze vzduchu. Italská pozemní vojska by tak na německých konstrukcích postavila hned dvě klíčové rodiny pásových vozidel, což u armády hrdé na domácí vývoj znamená výrazný posun k jedinému zahraničnímu dodavateli.
Kterými tanky dnes jezdí Poláci, Francouzi a Britové
Evropské armády jednotný tank mít nebudou a italské rozhodnutí tuto pestrost dál rozšíří. Do budoucna to teoreticky může přinést potíže při společném nasazení.
Německo používá Leopard 2 a stejný typ nakupuje i Česko. Polsko má ve výzbroji jihokorejské K2 Black Panther i americké M1 Abrams. Francie modernizuje vlastní Leclerc. Velká Británie vsadila na Challenger 3, který dostane kanon ráže 120 mm s hladkým vývrtem hlavně, stejný typ jako ostatní evropské tanky.