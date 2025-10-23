Manžele žijí bez elektřiny i tekoucí vody. Užívají si však elegantní interiér v obklopení přírody

Manžele žijí bez elektřiny i tekoucí vody. Užívají si však elegantní interiér v obklopení přírodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: McGhiever / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl poprvé publikován 23.10.2025 09:16
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:41
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Kolik vody dokáže domácnosti dodat obyčejná střecha
Dešťová voda ze střechy nemusí znamenat jen několik sudů na zalévání. Při dostatečně velké ploše střechy jde za rok o překvapivě vysoké množství vody.
Základní výpočet je jednoduchý. Jeden milimetr deště na jednom metru čtverečním odpovídá přibližně jednomu litru vody. Pokud tedy na střechu o půdorysné ploše 100 metrů čtverečních spadne během roku například 600 milimetrů srážek, teoreticky na ni dopadne asi 60 tisíc litrů vody.
Ve skutečnosti se celé množství zachytit nedá. Část vody zůstane na povrchu, část se ztratí při prvním oplachu střechy nebo přeteče z plné nádrže. Výpočet proto pracuje také s koeficientem odtoku podle materiálu střechy.
I po započtení ztrát ale může dešťová voda pokrýt značnou část spotřeby, pro kterou není potřeba pitná kvalita – například zalévání zahrady nebo při vhodném systému splachování toalety.
Zdroje:
- Texas A&M AgriLife Extension – Rainwater Harvesting https://agrilifeextension.tamu.edu/wp-content/uploads/2026/03/rain-water-harvesting.pdf
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