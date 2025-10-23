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Manžele žijí bez elektřiny i tekoucí vody. Užívají si však elegantní interiér v obklopení přírody

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Dennívýzva
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Starají se o zahrádku a hospodářská zvířata, nemají elektřinu ani teplou vodu, ale také žádné dluhy. Manželé žijí z mála a jsou spokojení.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: McGhiever / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 23.10.2025 09:16

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:41

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Kolik vody dokáže domácnosti dodat obyčejná střecha

Dešťová voda ze střechy nemusí znamenat jen několik sudů na zalévání. Při dostatečně velké ploše střechy jde za rok o překvapivě vysoké množství vody.

Základní výpočet je jednoduchý. Jeden milimetr deště na jednom metru čtverečním odpovídá přibližně jednomu litru vody. Pokud tedy na střechu o půdorysné ploše 100 metrů čtverečních spadne během roku například 600 milimetrů srážek, teoreticky na ni dopadne asi 60 tisíc litrů vody.

Ve skutečnosti se celé množství zachytit nedá. Část vody zůstane na povrchu, část se ztratí při prvním oplachu střechy nebo přeteče z plné nádrže. Výpočet proto pracuje také s koeficientem odtoku podle materiálu střechy.

I po započtení ztrát ale může dešťová voda pokrýt značnou část spotřeby, pro kterou není potřeba pitná kvalita – například zalévání zahrady nebo při vhodném systému splachování toalety.


Zdroje:

  1. Texas A&M AgriLife Extension – Rainwater Harvesting https://agrilifeextension.tamu.edu/wp-content/uploads/2026/03/rain-water-harvesting.pdf


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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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