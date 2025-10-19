Jaké kapesné by mělo mít dítě, když je mu 5, 10, 15 a 17 let. Specialisté doporučili tyto částky

Jaké kapesné by mělo mít dítě, když je mu 5, 10, 15 a 17 let. Specialisté doporučili tyto částkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KapesnéZdroj: ByznysDeník
Článek byl poprvé publikován 19.10.2025 15:27
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:37
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Hotovost, karta nebo aplikace? Každá forma kapesného učí něco jiného
U prvních peněz má hotovost jednu velkou výhodu: dítě ji skutečně vidí. Když utratí polovinu bankovek z peněženky, okamžitě pozná, že mu zbývá méně. Pro pochopení základní myšlenky omezeného rozpočtu je proto velmi názorná.
Digitální peníze přinášejí jinou lekci. Částka na kartě nebo v aplikaci není fyzicky vidět a dítě se musí naučit kontrolovat zůstatek, historii plateb a plánovat výdaje, které se odehrávají pouze jako čísla na obrazovce.
Právě tato schopnost je ale v současném světě stále důležitější. OECD upozorňuje, že spolu s rychlým rozšiřováním digitálních plateb roste význam digitální finanční gramotnosti, včetně schopnosti hlídat výdaje a rozumět bezpečnostním rizikům.
Nemusíme proto vybírat mezi hotovostí a kartou jako dvěma soupeři. U menších dětí může být názornější fyzické kapesné a s rostoucím věkem lze postupně přidávat kartu či účet. Dítě se tak naučí hospodařit v obou světech, které bude v dospělosti běžně používat.
Zdroje:
- OECD – Supporting informed and safe use of digital payments through digital financial literacy https://www.oecd.org/en/publications/supporting-informed-and-safe-use-of-digital-payments-through-digital-financial-literacy_21de47d1-en.html
- National Library of Medicine – Why does mobile payment promote purchases? https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11444724/
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