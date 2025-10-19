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Jaké kapesné by mělo mít dítě, když je mu 5, 10, 15 a 17 let. Specialisté doporučili tyto částky

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Kapesné je pro děti první opravdový kontakt se světem peněz. Učí se, že mince a bankovky nejsou samozřejmost, ale něco, co má hodnotu. Jenže kolik je „tak akorát“? A kdy vlastně začít? Odborníci se shodují, že výše kapesného by měla růst nejen s věkem, ale i s tím, jak dítě zvládá odpovědnost.
Kapesné

Kapesné

Zdroj: ByznysDeník
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 19.10.2025 15:27

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:37

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Hotovost, karta nebo aplikace? Každá forma kapesného učí něco jiného

U prvních peněz má hotovost jednu velkou výhodu: dítě ji skutečně vidí. Když utratí polovinu bankovek z peněženky, okamžitě pozná, že mu zbývá méně. Pro pochopení základní myšlenky omezeného rozpočtu je proto velmi názorná.

Digitální peníze přinášejí jinou lekci. Částka na kartě nebo v aplikaci není fyzicky vidět a dítě se musí naučit kontrolovat zůstatek, historii plateb a plánovat výdaje, které se odehrávají pouze jako čísla na obrazovce.

Právě tato schopnost je ale v současném světě stále důležitější. OECD upozorňuje, že spolu s rychlým rozšiřováním digitálních plateb roste význam digitální finanční gramotnosti, včetně schopnosti hlídat výdaje a rozumět bezpečnostním rizikům.

Nemusíme proto vybírat mezi hotovostí a kartou jako dvěma soupeři. U menších dětí může být názornější fyzické kapesné a s rostoucím věkem lze postupně přidávat kartu či účet. Dítě se tak naučí hospodařit v obou světech, které bude v dospělosti běžně používat.


Zdroje:

  1. OECD – Supporting informed and safe use of digital payments through digital financial literacy https://www.oecd.org/en/publications/supporting-informed-and-safe-use-of-digital-payments-through-digital-financial-literacy_21de47d1-en.html
  2. National Library of Medicine – Why does mobile payment promote purchases? https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11444724/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznysdenik.cz

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