Teplota 26 °C, prázdné pláže a ceny fantastické. Čeští důchodci si v říjnu našli nový cíl výhodných dovolených

Příjemné počasí, soukromé pláže a dobré ceny? To přesně nabízí jeden známý řecký ostrov, a dělá to z něj ideální destinaci na podzimní dovolenou. Svá kouzla mají ale i jiná zákoutí Řecka. Která to jsou? A co z řecké gastronomie během vaší dovolené ochutnat?
Letecký pohled na krajinu ostrova Kréta.
Zdroj: Shutterstock
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Článek byl poprvé publikován 20.10.2025 14:06
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:53
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Zkušenost redakce
Pohled redakce: Na jedné straně Kréty může být jiné počasí než na druhé. Mohou za to hory
Kréta není jen dlouhý ostrov obklopený mořem. Její střed protíná několik vysokých horských pásem a nejvyšší vrcholy sahají téměř 2 500 metrů nad hladinu moře.
Právě výrazný reliéf způsobuje, že počasí nemusí být na celém ostrově stejné. Vlhký vzduch je při proudění přes hory nucen stoupat, ochlazuje se a může přinášet více oblačnosti a srážek na návětrnou stranu.
Na opačné straně hor naopak vzduch klesá a vysušuje se. Proto mohou mezi severním pobřežím, horským vnitrozemím a částmi jižního pobřeží vznikat výrazné rozdíly v teplotě, větru i množství srážek.
To je dobré mít na paměti zejména mimo hlavní letní sezonu. Jediná předpověď pro „Krétu“ nemusí přesně popisovat podmínky na místě vzdáleném několik desítek kilometrů za horským hřebenem.
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