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Teplota 26 °C, prázdné pláže a ceny fantastické. Čeští důchodci si v říjnu našli nový cíl výhodných dovolených

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Příjemné počasí, soukromé pláže a dobré ceny? To přesně nabízí jeden známý řecký ostrov, a dělá to z něj ideální destinaci na podzimní dovolenou. Svá kouzla mají ale i jiná zákoutí Řecka. Která to jsou? A co z řecké gastronomie během vaší dovolené ochutnat?
Letecký pohled na krajinu ostrova Kréta.

Letecký pohled na krajinu ostrova Kréta.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 20.10.2025 14:06

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:53

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Na jedné straně Kréty může být jiné počasí než na druhé. Mohou za to hory

Kréta není jen dlouhý ostrov obklopený mořem. Její střed protíná několik vysokých horských pásem a nejvyšší vrcholy sahají téměř 2 500 metrů nad hladinu moře.

Právě výrazný reliéf způsobuje, že počasí nemusí být na celém ostrově stejné. Vlhký vzduch je při proudění přes hory nucen stoupat, ochlazuje se a může přinášet více oblačnosti a srážek na návětrnou stranu.

Na opačné straně hor naopak vzduch klesá a vysušuje se. Proto mohou mezi severním pobřežím, horským vnitrozemím a částmi jižního pobřeží vznikat výrazné rozdíly v teplotě, větru i množství srážek.

To je dobré mít na paměti zejména mimo hlavní letní sezonu. Jediná předpověď pro „Krétu“ nemusí přesně popisovat podmínky na místě vzdáleném několik desítek kilometrů za horským hřebenem.


Zdroje:

  1. Visit Greece – Climate https://www.visitgreece.gr/en/before-you-travel/climate
  2. Visit Greece – Crete https://www.visitgreece.gr/islands/crete/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Život cestovatele

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