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Po požáru domu na Chebsku našli hasiči mrtvého člověka. Další tři lidé skončili v nemocnici

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Dennívýzva
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Tragicky skončil sobotní požár rodinného domu ve Velké Hleďsebi na Chebsku. Hasiči po lokalizaci ohně uvnitř objektu nalezli tělo bez známek života. Pohlaví ani…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:30

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