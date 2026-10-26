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Další problémy s vysílačkou: Verstappen by zkusil znakovou řeč

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Max Verstappen si v Austinu připsal další letošní pódium, s výkonem ale nebyl příliš spokojený. Podobně jako Isack Hadjar i on zkritizoval nepovedený start Red Bullu.
Další problémy s vysílačkou: Verstappen by zkusil znakovou řeč

Další problémy s vysílačkou: Verstappen by zkusil znakovou řeč

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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