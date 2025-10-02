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Karel Gott nedokázal splnit jedno přání, které pro Charlotte hodně znamenalo. Litoval toho až do posledního dne

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Když se Karlu Gottovi narodily nejmladší dcery, stal se z něj dokonalý otec. Pro své holčičky chtěl jen to nejlepší a udělal všechno, co jim viděl na očích. Dokud na to měl sílu.
Charlotte Gottová

Charlotte Gottová

Zdroj: Zdroj fotografie: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 02.10.2025 05:57

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:35

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Karel Gott nebyl hvězdou jen doma. V Německu vybudoval druhou kariéru

Karel Gott patří k několika československým interpretům, kteří dokázali vytvořit skutečně dlouhodobou kariéru také na západ od železné opony. Zásadním trhem se pro něj od konce 60. let staly především německy mluvící země.

První album v němčině vydal už v roce 1968 a následovala desetiletí koncertů, televizních vystoupení a nahrávek pro německé vydavatelství Polydor. V roce 1969 získal první zlatou desku Polydoru a do konce 80. let pro něj natočil stovky nahrávek.

Nešlo přitom o několik příležitostných vystoupení československé hvězdy v zahraničí. Gott pořádal v západní Evropě samostatná turné, pravidelně se objevoval v německé televizi a některé jeho písně se staly součástí tamní populární kultury.

Ještě v roce 2007 absolvoval turné čítající 56 koncertů po Německu a Rakousku. Jeho kariéra tak byla neobvyklá i tím, že paralelně fungoval jako domácí superstar a zároveň jako dobře známý interpret pro německy mluvící publikum.


Zdroje:

  1. Karel Gott – Oficiální biografie https://www.karelgott.com/biografie/
  2. Deutsche Biographie – Karel Gott https://www.deutsche-biographie.de/118540920.html


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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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