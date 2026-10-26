Plzeň čekají dopravní komplikace. Rekonstrukce Masarykovy ulice uzavře vytíženou křižovatku

Řidiči, cyklisté i cestující MHD v plzeňské Doubravce se od 29. října připraví na výrazné komplikace. Probíhající rekonstrukce Masarykovy ulice vstupuje do nové fáze, při níž se kompletně uzavře křižovatka s Těšínskou ulicí. Práce v tomto místě mají trvat do poloviny prosince, potvrdil náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze STAN.
Masarykova ulice je páteřní tepnou čtvrtého plzeňského obvodu, denně tudy projede až deset tisíc vozidel. Město se do její opravy pustilo na konci června a práce záměrně rozdělilo do několika etap. „Stavbu jsme rozdělili do několika etap, abychom umožnili dopravní obsluhu okolního území," vysvětlil Tolar. První zhruba dvousetmetrový úsek od Rokycanské po Těšínskou ulici prošel nejprve kompletní obnovou inženýrských sítí, tedy vodovodu, kanalizace, osvětlení i trakčních kabelů. Nyní přijde na řadu oprava vozovky, parkovacích zálivů a chodníků. Součástí prací je také budování obousměrné cyklostezky, která povede souběžně s komunikací a naváže na stezku v Dlouhé ulici.
Křižovatka dostane modernizovanou světelnou signalizaci a pokud to dovolí počasí, město ještě před koncem roku vysází mezi Rokycanskou a Těšínskou přes dvacet javorů babyka, keřový pás a trvalky.
Uzavírka si vyžádá objížďky napříč všemi druhy dopravy. Autobusy a trolejbusy se přesunou do ulice V Malé Doubravce, zastávka Těšínská přitom zůstane v provozu. Trolejbusy linky 13 ale nebudou obsluhovat zastávky Ke Kukačce a Ke Špitálskému lesu. Školní spoj linky 38 z Červeného Hrádku bude jezdit ulicí Mohylovou na náhradní konečnou Na Dlouhých. Individuální automobilová doprava pojede objížďkou přes Hřbitovní, Mohylovou, Chrásteckou, Jateční a Rokycanskou ulici. Cyklisté budou kvůli stavbě lávky přes Rokycanskou odkloněni na stezku podél Úslavy, případně přes Partyzánskou, Ke Kukačce a Na Dlouhých.
Rekonstrukce nekončí letošním rokem. V březnu příštího roku začne Správa a údržba silnic Plzeňského kraje opravovat zastávky Poliklinika Doubravka a Habrmanovo náměstí. V dubnu navazují městské práce mezi Těšínskou ulicí a obchodním centrem Doubravka. Projekt dále počítá s proměnou veřejného prostoru u obchodního domu Centrum, kde mají přibýt stromy, záhony, pítka, místa k sezení a také malá tržnice. Celkové náklady na všechny etapy rekonstrukce dosahují přibližně 220 milionů korun bez DPH, část by měly pokrýt dotace z fondů EU.
Zdroj: autorský text / ČTK