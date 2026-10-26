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Banánový čaj se skořicí místo prášků na spaní? Vaří se jen 10 minut, do hrnce přitom jde i slupka z banánu

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Než sáhnete po tabletách na spaní, můžete večer zkusit nápoj, na který stačí tři suroviny z kuchyně. Banán v něm má pomoci usnout a zároveň zahnat hlad, který by vás jinak v noci budil.
Banánový čaj se skořicí místo prášků na spaní? Vaří se jen 10 minut, do hrnce přitom jde i slupka z banánu

Banánový čaj se skořicí místo prášků na spaní? Vaří se jen 10 minut, do hrnce přitom jde i slupka z banánu

Zdroj: Foto: KQuhen - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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