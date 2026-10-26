Ženské chloupky na bradě umí prozradit nemoc. Mezi sedmi možnými příčinami je i nebezpečný Cushingův syndrom

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Ženské chloupky na bradě umí prozradit nemoc. Mezi sedmi možnými příčinami je i nebezpečný Cushingův syndromPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Chloupek na bradě se dá vytrhnout za pár vteřin, jeho příčina tak snadno nezmizí. Lékařka Cynthia Cobb upozorňuje, že nově rostoucí chloupky mohou být příznakem vážného onemocnění. Vyplatí se proto vědět, odkud se berou.
Ženské chloupky na bradě umí prozradit nemoc. Mezi sedmi možnými příčinami je i nebezpečný Cushingův syndromZdroj: Foto: Dcskagirl - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 26.10.2026 11:52
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Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.Všechny články tohoto autora →
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