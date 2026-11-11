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Vancouver vyhrál jediný ze sedmnácti zápasů. Nejhorší není tabulka, ale to, co Canucks předvádějí na ledě

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Tři výhry po dvaceti zápasech, šestnáct porážek z posledních sedmnácti utkání a devadesát inkasovaných branek. Vancouver Canucks se na začátku sezony 2026/27 propadl do hluboké krize. Přestavba mužstva měla bolet, jenže trenér Manny Malhotra teď řeší nepříjemnější problém: hráči opakují chyby, na které je realizační tým pravidelně upozorňuje.
ARCHIV FOTO: Canucks vs. Rangers

ARCHIV FOTO: Canucks vs. Rangers

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:11

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