Těžba v kamenolomu na Vyškovsku má pokračovat dalších 25 let

Těžba v kamenolomu na Vyškovsku má pokračovat dalších 25 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
vápenec, lom, kamenolom
Článek byl publikován 12.11.2026 18:00
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