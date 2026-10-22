Vladař podržel Philadelphii, dva synové hokejových legend zařídili góly. Knubleho sledoval otec z tribuny

Když Cole Knuble ve čtrnácté minutě utkání proti Buffalu dorazil puk do branky, nešlo jen o první gól mladého útočníka v NHL. Na tribuně seděl jeho otec Mike Knuble, který během šestnáctileté kariéry odehrál v nejlepší hokejové lize světa 1 068 utkání. V dresu Philadelphie přitom strávil významnou část své kariéry a právě u Flyers se jeho syn před několika dny dočkal debutu.
Najednou tak další generace rodiny Knubleových zažívala stejný úspěch ve stejném klubu. A aby byla celá situace ještě zajímavější, první branku Coleovi připravil Oliver Bonk, obránce, jehož otcem je někdejší český reprezentant a dlouholetý útočník NHL Radek Bonk.
Philadelphia nakonec zvítězila 3:1, Knuble přidal ještě druhý gól a český brankář Dan Vladař významně pomohl mužstvu k třetí výhře v řadě.
První gól přišel po práci dvou mladých hráčů
Cole Knuble nastoupil teprve ke druhému utkání NHL. Ve čtrnácté minutě první třetiny se dokázal prosadit v útočném pásmu a využil situace, kdy Oliver Bonk vystřelil od modré čáry. Puk se po zákroku a odrazu dostal před branku, kde jej Knuble pohotově dopravil za Ukka-Pekku Luukkonena.
Pro dvaadvacetiletého útočníka to byla první branka kariéry. Bonk si připsal asistenci a přidal další důležitý moment do své vlastní NHL kariéry. Flyers tak vedli 1:0, přestože Buffalo bylo v úvodní třetině střelecky aktivnější. Ještě před přestávkou zvýšil Trevor Zegras na 2:0. Sabres dokázali ve druhé části snížit, když Jason Zucker využil přesilovou hru.
Jenže na začátku třetí třetiny se Knuble prosadil znovu. Tentokrát dostal puk do útočného pásma a odvážně zakončil téměř z prostoru za brankovou čárou. Kotouč se od Luukkonenovy brusle odrazil do sítě a Philadelphia vedla 3:1. Také u této branky byl jako přihrávající hráč zapsán Oliver Bonk.
Bonk a Knuble připomněli, jak se v NHL potkávají generace
Pro české fanoušky má celý příběh ještě jednu zajímavou rovinu. Oliver Bonk je synem Radka Bonka, který v NHL odehrál 969 zápasů a nastupoval za Ottawu, Montreal a Nashville. Mladý obránce se narodil v Kanadě a reprezentoval kanadské mládežnické výběry, ale má české kořeny a o otcově kariéře mluví s velkým respektem.
Ještě nedávno byl především jedním z talentů, od kterých si Philadelphia slibovala budoucí posílení obrany. Nyní začíná ukazovat, že může být platný také přímo v NHL. Proti Buffalu zaznamenal dvě asistence, obě na góly hráče, jehož otec ve stejné soutěži rovněž zanechal výraznou stopu. Knuble a Bonk tak vytvořili zajímavé spojení dvou hokejových rodin.
Pro Flyers má ovšem mnohem praktičtější význam, že se mladí hráči začínají prosazovat v období, kdy mužstvo potřebuje nové impulzy a nemůže se spoléhat jen na zkušené opory.
Vladař nedovolil Buffalu využít střeleckou převahu
Mladí útočníci a obránci by však těžko slavili tak povedený večer bez kvalitního výkonu Dana Vladaře. Český brankář musel už během první třetiny řešit šestnáct střel Buffala. Domácí dokázali vytvářet tlak a v některých úsecích zápasu měli více ze hry.
Přesto odcházeli do kabiny za stavu 0:2. Právě v tom spočívala zásadní hodnota Vladařova výkonu. Udržel Philadelphii ve vedení v období, kdy soupeř měl dostatek příležitostí výsledek změnit. Za celý zápas předvedl 27 zákroků a inkasoval pouze jednou.
Flyers tak dokázali vyhrát potřetí za sebou po úvodu sezony, během něhož nezvládli ani jedno z prvních devíti utkání. V brance našli potřebnou jistotu a mladí hráči začali proměňovat příležitosti, které jim mužstvo připravovalo. To je pro Philadelphii mnohem důležitější než jednorázový povedený zápas některého z jednotlivců.
Otec nejprve slavil na tribuně. Pak přišel za synem před kameru
Nejsilnější okamžik celého večera ale přišel až po závěrečné siréně. Cole Knuble poskytoval televizní rozhovor, když se k němu připojil jeho otec Mike. Někdejší útočník NHL byl při zápase společně s rodinou a mohl sledovat, jak jeho syn vstřelil první dva góly v soutěži, ve které on sám strávil šestnáct let.
Pro Mikea Knubla měl večer zvláštní význam také proto, že jeho syn začíná profesionální kariéru v klubu, za který on sám nastupoval. Cole navíc vyrůstal jako fanoušek Philadelphie. Flyers pro něj tedy nejsou jen zaměstnavatelem, který mu nabídl první příležitost v NHL. Jde o mužstvo, které poznával už jako dítě díky otcově kariéře.
Televizní rozhovor proto nabídl něco, co se ve sportovních výsledcích nedá zachytit. Otec, jenž před lety patřil mezi úspěšné hráče NHL, teď mohl před kamerami mluvit o stejném úspěchu svého syna.
Philadelphia má po špatném začátku konečně důvod k optimismu
Flyers se po třetím vítězství v řadě dostali do úplně jiné situace než na začátku sezony. Mužstvo už nemusí každý zápas řešit, kdy konečně přijde první výhra. Může se soustředit na postupné zlepšování hry a využívat rostoucí formu svých mladých hráčů.
Dan Vladař proti Buffalu potvrdil, že dokáže být důležitou oporou. Cole Knuble se dvěma góly přihlásil o další příležitosti a Oliver Bonk ukázal schopnost podporovat útok z obranné pozice.
Jejich další výkony samozřejmě ukážou, zda středeční večer představoval začátek stabilnějšího období. Pro rodinu Knubleových už ale výsledek z Buffala bude mít trvalou hodnotu. Mike Knuble během kariéry vstřelil stovky gólů a zažil mnoho významných zápasů. Tentokrát však sledoval utkání z tribuny a oba důležité góly vstřelil jeho syn. A právě v tom spočívá jeden z nejhezčích sportovních příběhů středeční noci.
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Zdroje: Vše o sportu [1], The Philadelphia Inquirer – Cole Knuble scores twice to power Flyers past Sabres [2], Reuters – Newcomer Cole Knuble anchors Flyers' third straight win [3], NHL – Oliver Bonk o svých českých kořenech a otci Radkovi [4], The Philadelphia Inquirer – Cole and Mike Knuble make Flyers history [5], Associated Press – Flyers rookie Knuble scores first two career goals [6].