Ztráta telefonu vás může stát víc než jen peníze: 3 nastavení, která musíte zapnout, dokud ho ještě máte v ruce

Cena samotného telefonu je tou nejmenší položkou na účtu, který vám jeho krádež může vystavit. V zařízení, které nosíte v kapse, máte uložená hesla k různým službám, platební karty, přístup k e-mailu, fotografie, kontakty, autentizační aplikace pro dvoufaktorové ověřování a také telefonní číslo, jehož prostřednictvím lze obnovit přístup k řadě dalších účtů. Zloděj, který získá odemčený telefon nebo odpozoruje váš PIN, nemusí být žádný hacker. Stačí mu několik minut a může vás odříznout od vlastních účtů, změnit hesla nebo převzít kontrolu nad vaším telefonním číslem. Dokumentace Applu, Googlu i Samsungu se shoduje v jednom zásadním bodě: ochranné funkce musíte aktivovat ještě předtím, než telefon ztratíte. Po krádeži už může být na jejich zapnutí pozdě. Podívejme se na tři oblasti nastavení, které vám mohou v takové situaci získat drahocenný čas. A právě čas je po krádeži telefonu tím nejcennějším, co máte.
1. Zapněte dohledání a vzdálené zamčení zařízení
Bez aktivní lokalizační služby může být ztracený telefon prakticky nedohledatelný. A pokud ho navíc nemůžete na dálku zamknout nebo vymazat, vystavujete svá data zbytečnému riziku.
Na iPhonu tuto funkci zajišťuje aplikace Najít (Find My). Aktivujete ji v nabídce Nastavení → vaše jméno → Najít → Najít iPhone. Zapněte také možnosti „Odeslat poslední polohu“ a „Síť zařízení Najít“. Díky nim může iPhone odeslat svou poslední známou polohu při kriticky nízkém stavu baterie a za určitých podmínek ho lze dohledat také prostřednictvím okolních zařízení Apple, i když není připojený k internetu.
Na Androidu Google službu Find My Device přejmenoval na Pátrací centrum (Find Hub). Najdete ji v Nastavení → Google → Všechny služby → Pátrací centrum. Nezapomeňte zapnout také hledání zařízení offline. Díky němu lze za určitých podmínek dohledat telefon i bez aktivního připojení k internetu.
Samsung nabízí navíc vlastní službu Samsung Find, která obsahuje také funkci Vyhledávání offline. Ta využívá síť okolních zařízení Galaxy. Samsung doporučuje mít aktivní obě služby, tedy jak Google Pátrací centrum, tak Samsung Find.
Všechny tyto platformy umožňují po ztrátě zařízení na dálku zamknout, zobrazit na jeho displeji zprávu s kontaktními údaji nebo ho kompletně vymazat. Podmínkou ale je, abyste příslušné funkce aktivovali předem.
2. Aktivujte ochranu proti zloději, který zná váš PIN
Silný kód na zamykací obrazovce sám o sobě nestačí. Krádež totiž může proběhnout tak, že si zloděj nejprve odpozoruje váš PIN například v baru nebo v tramvaji a teprve potom vám telefon ukradne. Pokud kód zná, může se pokusit změnit heslo k účtu Apple nebo Google, vypnout lokalizační služby či získat přístup k dalším citlivým údajům. V krajním případě vás tak může prakticky odříznout od vašeho digitálního života.
Apple na tento problém reagoval funkcí Ochrana odcizených zařízení (Stolen Device Protection). Zapnete ji v nabídce Nastavení → Face ID a kód → Ochrana odcizených zařízení. Pokud se iPhone nachází mimo známá místa, například domov nebo práci, vyžaduje při citlivých operacích biometrické ověření pomocí Face ID nebo Touch ID. To se týká například změny hesla k účtu Apple, přístupu k uloženým heslům nebo vypnutí funkce Najít. Samotný PIN v těchto případech nestačí.
U nejcitlivějších změn navíc Apple uplatňuje bezpečnostní prodlevu v délce jedné hodiny. Po prvním úspěšném biometrickém ověření musíte počkat a následně se ověřit ještě jednou. Získáte tak čas, během kterého můžete krádež nahlásit a podniknout další kroky. Podmínkou je iPhone s iOS 17.3 nebo novějším. Některé starší modely tuto funkci nepodporují.
Android nabízí Ochranu pro případ krádeže (Theft Protection). Najdete ji v Nastavení → Google → Všechny služby → Ochrana pro případ krádeže. Součástí této sady funkcí je například automatický zámek při detekci vytržení telefonu z ruky, vzdálené zamčení prostřednictvím telefonního čísla (Remote Lock) nebo funkce Označit jako ztracené (Mark as Lost). Ta může na zamčeném zařízení omezit přístup k citlivým informacím, například skrytím oznámení, widgetů a rychlých nastavení. Zloděj tak má menší šanci dostat se k ověřovacím kódům nebo příchozím zprávám. Dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle verze Androidu a výrobce telefonu.
3. Zajistěte si záložní přístup k účtům a chraňte SIM
Telefon dnes často slouží jako druhý faktor při přihlašování. Když o něj přijdete, můžete ztratit přístup k autentizační aplikaci, ověřovacím SMS a někdy také k samotnému telefonnímu číslu. Bez připravené zálohy se tak můžete odříznout od vlastních účtů na několik dní.
Záložní kódy pro dvoufaktorové ověření představují důležitou pojistku, na kterou mnoho lidí zapomíná. Google je nabízí přímo v nastavení účtu. Vygenerujte si je předem a uložte na bezpečné místo, ideálně mimo telefon, ke kterému se můžete dostat pouze pomocí těchto kódů. Apple zase doporučuje přidat druhé důvěryhodné telefonní číslo, například číslo partnera, a mít alespoň jedno další důvěryhodné zařízení, prostřednictvím kterého se ke svému účtu dostanete.
SIM PIN je další jednoduché opatření, které vás chrání před jedním z nebezpečných scénářů: zloděj vyjme SIM kartu, vloží ji do jiného telefonu a začne přijímat vaše SMS, včetně ověřovacích kódů. Google na toto riziko výslovně upozorňuje ve své dokumentaci k ochraně proti krádeži.
SIM PIN nastavíte přímo v telefonu. Po jeho aktivaci bude nutné zadat kód při každém restartu zařízení nebo vložení SIM karty do jiného telefonu. Pokud zloděj PIN nezná, nemůže kartu jednoduše použít k přijímání vašich zpráv a hovorů.
Co dělat, když už je pozdě: krizový postup pro Česko
Ani nejlepší příprava nezaručí, že se krádeži vyhnete. Pokud k ní přesto dojde, rozhodují především první minuty:
- Vzdáleně zamkněte nebo smažte telefon prostřednictvím služby Najít (Apple), Pátracího centra (Google) nebo Samsung Find. Využít k tomu můžete jiný telefon či počítač.
- Zablokujte SIM kartu u operátora. O2, T-Mobile i Vodafone umožňují blokaci telefonicky nebo online. Dokud SIM nezablokujete, může její nový uživatel přijímat vaše hovory a SMS.
- Při krádeži kontaktujte Policii ČR. Policie může v zákonem stanovených případech zajistit také blokaci IMEI odcizeného telefonu u českých operátorů. Budete potřebovat znát IMEI zařízení, které najdete například na původní krabici, v některých nastaveních účtu nebo po zadání kódu *#06# na telefonu. Připravte si také doklad totožnosti a informace o zařízení. Důležité je rozlišovat krádež a pouhou ztrátu: blokace IMEI se vztahuje na odcizená zařízení, nikoliv na běžně ztracené telefony.
- Kontaktujte banku, i když zatím nevidíte žádnou podezřelou transakci. Komerční banka i Česká spořitelna doporučují řešit ztrátu telefonu okamžitě. Banka může zablokovat přístup k mobilnímu bankovnictví nebo další bezpečnostní prvky dříve, než se k nim dostane někdo nepovolaný.
- Změňte hesla, a to především k e-mailu, účtu Apple nebo Google, správci hesel a sociálním sítím. Pokud máte podezření, že se někdo dostal také k dalším službám, zabezpečte i ty.
Proč nejde o boj o telefon, ale o boj o čas
Zapnuté ochranné funkce nezabrání samotné krádeži telefonu. Dělají ale něco velmi důležitého: získávají vám čas. Ať už jde o hodinovou bezpečnostní prodlevu na iPhonu, možnost rychle zablokovat SIM kartu nebo časové okno, během kterého můžete zařízení na dálku zamknout či vymazat, než se někdo dostane k vašim uloženým údajům.
Steve Wilson z bezpečnostní firmy Norton to v rozhovoru pro Popular Science shrnul výstižně: nejde jen o ochranu elektronického zařízení, ale především o ochranu digitální identity. Telefon za patnáct tisíc korun si můžete koupit znovu. Ztracený přístup k e-mailu, bankovnictví, fotografiím dětí nebo pracovním účtům se ale napravuje mnohem hůře.
Stačí několik minut na správné nastavení, dokud máte telefon ještě v ruce. Jakmile o něj přijdete, zbývá už jen co nejrychleji omezit škody.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman