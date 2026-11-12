Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

CEO Nvidie Jen-Hsun Huang rezignoval

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jen-Hsun Huang, po 33 letech v čele Nvidie v důsledku několika kauz rezignoval. Křeslo šéfa společnosti přenechal finanční ředitelce Colette Kress, která firmu do jmenování nového CEO povede…
Jen-Hsun Huang

Jen-Hsun Huang

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 12.11.2026 23:00

Reklama
Další články z diit.cz
Anketa: Na jakých taktech poběží Nova Lake? CPU je za dveřmi, frekvence neznámé
Anketa: Na jakých taktech poběží Nova Lake? CPU je za dveřmi, frekvence neznámé
Testy: Zen 6 Epyc je 2× rychlejší než Xeon při 2-4,3× vyšší efektivitě
Testy: Zen 6 Epyc je 2× rychlejší než Xeon při 2-4,3× vyšší efektivitě

První nezávislé testy potvrzují, že Epyc Venice / Zen 6 přináší téměř 60% mezigenerační posun výkonu....

Nevěra srazila hodnotu Nvidie o $1,08 bilionu, Huang si pozici CEO na 87 % udrží
Nevěra srazila hodnotu Nvidie o $1,08 bilionu, Huang si pozici CEO na 87 % udrží

Hodnota Nvidie padá, milostná kauza snížila tržní kapitalizaci firmy o stovky miliard a další stovky...

Amazon: Radeonů se prodává víc než GeForce, již od října
Amazon: Radeonů se prodává víc než GeForce, již od října

Zdražování GeForce RTX dosáhlo úrovně, při které většina uživatelů vzdala snahu pořídit grafickou kartu...

Skandál šéfa Nvidie Jen-Hsun Huanga: Milostný vztah, nebo čínská špionáž?
Skandál šéfa Nvidie Jen-Hsun Huanga: Milostný vztah, nebo čínská špionáž?

Téma vztahu Jen-Hsun Huanga je na pomezí červené knihovny, národní bezpečnosti, otázek mezinárodní špionáže...

Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
diit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.