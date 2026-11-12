Horoskop lásky na čtvrtek 12. listopadu

Beran
Ve vztahu zkuste navrhnout něco, u čeho nemusíte rozhodovat jen vy. Dejte na výběr dvě příjemné možnosti a přijměte odpověď bez přesvědčování. Při seznamování vám může sednout krátké setkání po práci. Dlouhé dopisování dnes klidně nahraďte konkrétní otázkou, kdy byste se mohli vidět.
Býk
Vaše dnešní vztahové téma je pozornost k tomu, co druhému usnadní den. Vzpomeňte si, o čem mluvil včera, a zeptejte se, jak to dopadlo. Jste-li nezadaní, vybírejte místo schůzky také podle vlastního pohodlí. V hlučném podniku nemusíte zůstávat jen proto, že působí zajímavě.
Blíženci
Vtip vám může pomoci prolomit rozpaky, ale citlivou otázku jím dnes raději neuzavírejte. Partner možná potřebuje obyčejnou odpověď. Novému protějšku dejte při setkání prostor dopovědět příběh; další otázka vás nemusí napadnout okamžitě. Příjemnou atmosféru může vytvořit i chvíle ticha.
Rak
Společný večer nemusí být důkazem toho, jak dobře vztah funguje. Když je někdo unavený, domluvte se na kratším programu a nechte očekávání stranou. Nezadaným může vyhovovat prostředí, které znají. Vyberte kavárnu nebo procházku, kde se budete moci soustředit hlavně na rozhovor.
Lev
Pochvala vám udělá radost, zkuste ji ale dnes také sami vyslovit. Všimněte si konkrétního gesta místo obecného ujištění, že je všechno hezké. Při flirtování se nemusíte snažit udržet pozornost za každou cenu. Nechte druhého přijít s vlastním tématem a uvidíte, co vás skutečně spojuje.
Panna
Péči dnes snadno vyjádříte praktickou pomocí. Nejdřív se však zeptejte, zda o ni druhý stojí; někdy chce jen vyprávět, co ho potkalo. Při seznamování nehodnoťte celý vztah podle jedné neobratné věty. Důležitější obrázek nabídne způsob, jakým se k vám člověk chová během celého setkání.
Váhy
Přání na klidný večer není nutné balit do dlouhého vysvětlování. Řekněte, jestli chcete společnost, nebo chvíli pro sebe, a dopřejte stejnou možnost partnerovi. Pokud se seznamujete, zkuste sdělit i vlastní preference. Domluva, při níž o všem rozhoduje druhá strana, vás příliš neukáže.
Štír
Ve čtvrtek si pohlídejte otázky, na které už máte v hlavě připravenou jedinou správnou odpověď. Rozhovor bude příjemnější, když vás bude opravdu zajímat, co druhý řekne. U nového kontaktu si nechte čas na důvěru. Soukromé téma můžete otevřít až ve chvíli, kdy se na něj cítíte.
Střelec
Spontánní pozvání může osvěžit zaběhnutý večer. Než však navrhnete cestu přes půl města, zjistěte, kolik má partner času a sil. Nezadaným může sednout schůzka spojená s malým zážitkem, třeba návštěvou výstavy. Program ať nechá prostor i na to, abyste se něco dozvěděli jeden o druhém.
Kozoroh
Vedle praktických témat dnes zkuste položit otázku, která nesouvisí s provozem domácnosti. Co druhého potěšilo, co by si přál podniknout? Při seznamování nemusíte předkládat plán na několik měsíců. Pro začátek úplně stačí dát najevo, že byste se rádi znovu setkali.
Vodnář
Originální program je příjemný, pokud se v něm cítí dobře oba. Dnes zkuste nejprve naslouchat tomu, na co má protějšek náladu. Nezadaným může vyhovovat rozhovor o zálibě, která se do krátkého profilu nevejde. Právě vlastní zaujetí vám usnadní přirozeně mluvit o sobě.
Ryby
Nevyslovená očekávání mohou zbytečně zatížit i milou chvíli. Máte-li chuť na objetí nebo společnou večeři, řekněte to přímo. Při novém seznámení si užijte příjemný dojem, ale nechte další příběh otevřený. Nemusíte z jednoho povedeného večera hned odhadovat, kam celý vztah povede.
brigitte.de, web.de