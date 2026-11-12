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Buffalo se vrátilo ze 0:4 na 3:4. Pak Kučerov během jediné třetiny zničil jeho naději

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Dennívýzva
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Tampa vedla 4:0, jenže Buffalo během několika minut znovu udělalo ze zápasu drama. Když Sabres na začátku třetí třetiny snížili na rozdíl jediné branky, Nikita Kučerov převzal režii. Čistým hattrickem dostal Lightning zpět do bezpečí a Tampa nakonec vyhrála 8:3.
archiv

archiv

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:55

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