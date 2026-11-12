Buffalo se vrátilo ze 0:4 na 3:4. Pak Kučerov během jediné třetiny zničil jeho naději

Buffalo se vrátilo ze 0:4 na 3:4. Pak Kučerov během jediné třetiny zničil jeho nadějiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
archiv
Článek byl publikován 12.11.2026 07:55
Šest zápasů, čistý hattrick Nikity Kučerova, pětibodový večer Johna Carlsona, gól Adama Klapky a další...
Oscar Piastri a jeho dosavadní manažeři Mark a Ann Webberovi ukončili spolupráci. Právě Webber přitom...
Český tým prohrál první čtyři zápasy nové Ligy národů a ve čtvrtek 12. listopadu ho čeká Španělsko. Po...
Cooper Flagg nastřílel Indianě 43 bodů, přidal deset doskoků a šest asistencí. Jako teprve druhý teenager...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Andrejevová prohrávala 1:4. Pak Sabalenkové sebrala jedenáct gemů za sebou a postoupila
- NHL po noci: Kučerov zničil Buffalo, Klapka skóroval a McDavid dosáhl na dvacet zápasů s bodem
- Lukáš Dostál čelí v brankovišti Anaheimu nečekané zkoušce. Odpověď parťáků ho překvapila
- Sebevědomí Rusové vyhrožují před hokejovým mistrovstvím Kanadě. Naznačili svůj plán B