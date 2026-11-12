Samsung vyrobil sluchátka, která si nevkládáte do uší, ale zavěsíte je. Hovor přijmete kývnutím hlavy a vydrží 38 hodin

Galaxy Buds On se nezasouvají do zvukovodu jako klasická špuntová sluchátka. Každé sluchátko se lehce připevní k vnější části ucha pomocí pružného pásku s tvarovou pamětí a váží pouhých 6,65 gramu. Zvukovod přitom zůstává volný, takže uživatel po celou dobu slyší také okolní zvuky – kolegy v kanceláři, provoz na ulici nebo hlášení na nástupišti. A právě v tom Samsung vidí hlavní smysl produktu. Nejde o náhradu uzavřených Buds4 Pro s aktivním potlačením hluku, ale o alternativu pro situace, kdy se nechcete úplně odstřihnout od okolního světa. Samotná sluchátka podle Samsungu vydrží přehrávat hudbu až 9,5 hodiny. Údaj 38 hodin zahrnuje i energii z nabíjecího pouzdra, které má baterii s kapacitou 530 mAh. A co přijímání hovorů kývnutím hlavy? Funkce Head Gestures využívá vestavěný akcelerometr a gyroskop. Kývnutím hovor přijmete, zavrtěním hlavou ho odmítnete. Ve výchozím nastavení je funkce vypnutá a aktivuje se v nastavení telefonu. Funguje navíc pouze na zařízeních Galaxy s rozhraním One UI 8.5 nebo novějším.
Jak drží na uchu a proč Samsung analyzoval 119 milionů uší
Konstrukce typu clip-on může na první pohled působit experimentálně, Samsung ji ale podle svých slov navrhoval na základě rozsáhlých dat. Při vývoji pracoval s více než 119 miliony datových bodů popisujících tvary lidských uší a využil také optimalizaci pomocí umělé inteligence a fyzikální simulace. Výsledkem je pružný pásek, který obepíná vnější část ucha, vyvíjí jen mírný tlak a umožňuje upravit úhel nasazení. Konstrukce má být pohodlná i pro lidi, kteří nosí brýle.
V praktické ukázce Samsung uvádí, že sluchátka držela na místě i při prudších pohybech hlavy. Korejská verze tiskové zprávy výslovně zmiňuje také jejich stabilitu při sportování. Sluchátka navíc automaticky rozpoznají, na kterém uchu jsou nasazená, a podle toho nastaví levý a pravý zvukový kanál. Uživatel tak nemusí řešit, které sluchátko patří na kterou stranu.
Otevřená konstrukce má ovšem i své nevýhody. Samsung upozorňuje, že zvuk může částečně unikat do okolí. Míra úniku závisí na nastavené hlasitosti, tvaru ucha i okolním hluku. V tichém prostředí tak může být slyšitelnější. Technologie Audio Leakage Reduction má tento jev omezovat, úplné odstranění úniku zvuku ale Samsung neslibuje.
Gesta hlavou, hlasové poznámky a hranice Galaxy ekosystému
Head Gestures jsou nejvýraznější novinkou, kterou Buds On přinášejí, rozhodně však nejde o jedinou chytrou funkci. Samsung integroval také Quick Voice Memo. Stačí vyslovit příkaz „Poznámka“ a sluchátka začnou nahrávat, aniž byste museli sahat po telefonu. Tato funkce ovšem vyžaduje zařízení Galaxy s aplikací Samsung Voice Recorder a asistentem Bixby. Funkce Auto Switch zase automaticky přepíná zvuk mezi telefonem, tabletem a notebookem Galaxy.
Právě zde se ukazuje důležitý rozdíl mezi základní kompatibilitou a plnohodnotným využitím všech funkcí. Sluchátka lze připojit k zařízením s Androidem 12 a novějším a alespoň 1,5 GB RAM. Řada pokročilých funkcí je ale vyhrazena zařízením Galaxy:
Head Gestures – vyžadují zařízení Galaxy s One UI 8.5; pokročilejší akce, jako je rušení budíků nebo čtení oznámení, potřebují One UI 9.0 Quick Voice Memo – vyžaduje zařízení Galaxy podporující Galaxy AI, aplikaci Samsung Voice Recorder a Bixby Auto Switch – funguje pouze v rámci ekosystému Galaxy Jednoduché párování – bez aplikace Wearable je dostupné pouze na zařízeních Galaxy
Oficiální podpora iOS v produktové specifikaci uvedena není. Pro majitele telefonů jiných značek tak Buds On mohou fungovat jako běžná bezdrátová sluchátka, přijdou ale o řadu chytrých funkcí, které tvoří podstatnou část jejich přidané hodnoty.
Dobrou zprávou je, že
One UI 8.5 Samsung v Česku už v květnu 2026 rozšířil na řady S25, S24, Fold7, Flip7 a další zařízení. One UI 9 následovalo v září 2026. Část českých uživatelů Galaxy tak už má potřebnou softwarovou výbavu k dispozici. Co nabízí technika uvnitř
O zpracování zvuku se stará čip Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform s úsporným zesilovačem třídy D, který má pomáhat udržet nízkou spotřebu i při vyšší hlasitosti. Sluchátka komunikují přes Bluetooth 6.2 a podporují zvuk v kvalitě až 24 bitů / 96 kHz. Pro telefonní hovory Samsung nasadil trojici mikrofonů, vibrační senzor VPU a algoritmy strojového učení, které pomáhají potlačovat okolní hluk při přenosu hlasu.
Parametr Galaxy Buds On Typ konstrukce clip-on, otevřená Hmotnost sluchátka 6,65 g Baterie sluchátko / pouzdro 61 mAh / 530 mAh Výdrž sluchátka / s pouzdrem až 9,5 h / až 38 h Čip Snapdragon S7 Gen 1 Bluetooth 6.2 Zvuk 24 bitů / 96 kHz ANC ne
Aktivní potlačení hluku (ANC) chybí záměrně. Samsung místo něj nabízí automatické přizpůsobování hlasitosti podle okolního hluku. Když se prostředí kolem vás stane hlučnějším, sluchátka hlasitost zvýší. V klidnějším prostředí ji naopak sníží.
Kolik budou stát a jak si stojí proti konkurenci
V USA Samsung stanovil cenu na 229 dolarů, v Jižní Koreji na 299 000 wonů. Přepočet americké ceny podle kurzů ECB z počátku listopadu 2026 odpovídá zhruba 4 970 Kč bez DPH a dalších obchodních přirážek. České doporučené ceny stávajících modelů – 4 399 Kč za Buds4 a 6 199 Kč za Buds4 Pro – naznačují, že Buds On by se na českém trhu mohly zařadit někam mezi ně. Přesnou českou cenu ani datum uvedení Samsung zatím neupřesnil. Potvrdil pouze dostupnost v Evropě od začátku roku 2027.
Konkurence v kategorii otevřených sluchátek mezitím roste.
Shokz OpenFit 2 nabízí podobnou konstrukci typu clip-on za 180 dolarů. Na jedno nabití vydrží až 11 hodin a s nabíjecím pouzdrem až 48 hodin. Na papíře tedy nabízí delší výdrž za nižší cenu, chybí mu však integrace do ekosystému Galaxy. Apple AirPods 4 sází na otevřenou konstrukci a jsou dostupné také ve variantě s aktivním potlačením hluku, které Buds On nenabízejí. Shokz OpenRun Pro 2 pak patří do jiné kategorie: jde o sportovní sluchátka s kostním vedením zvuku, nikoli o klasická bezdrátová sluchátka do uší.
Samsung u Buds On nesoutěží ani nízkou cenou, ani dokonalým odhlučněním. Jejich hlavními přednostmi mají být propojení s ekosystémem Galaxy, ovládání gesty a možnost poslouchat hudbu nebo telefonovat, aniž by uživatel ztratil přehled o dění kolem sebe. Pro majitele telefonů Galaxy, kteří běhají, dojíždějí nebo pracují ve sdílené kanceláři, tak mohou být zajímavou volbou. Podle nás se ale vyplatí počkat na evropské uvedení. Dovoz ze zahraničí bez potvrzené české ceny a s funkcemi závislými na konkrétních verzích One UI by zatím představoval zbytečné riziko.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík