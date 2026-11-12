Největší odpočívadlo v Česku se znovu otevře v neděli

Řidiči jedoucí po dálnici D5 z Německa směrem na Plzeň se od neděle 15. listopadu odpoledne dočkají otevření zmodernizovaného odpočívadla v Rozvadově na Tachovsku. Osmihektarová plocha včetně čerpací stanice byla uzavřená od července. Informoval o tom mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
Na straně do Plzně a Prahy vzroste počet stání pro nákladní auta ze 106 na 303, parkovacích míst pro osobní auta přibude ze 24 na 131. Na druhé straně, ve směru na Německo, se počet míst pro kamiony více než zdvojnásobil na 206 stání. Jak ale stavbaři upozornili, ve špičce tam napočítali až 350 kamionů, které stály i tam, kde neměly. Stání pro osobní auta tam vzrostla z 54 na 89.
V obou částech přibylo nové vybavení, dětská hřiště, odpočinkové zóny, zastřešená posezení a toalety se sprchami. Na 110 nových sloupech svítí inteligentní LED osvětlení s pohybovými čidly.
Stavbu realizoval Strabag. Vedoucí projektu Milan Krbec popsal, že v nejnáročnější fázi pracovalo na místě sto lidí ze všech profesí nepřetržitě. Největším překvapením bylo, co dělníci objevili v zemi ještě z dob komunismu a k čemuž neexistovala žádná dokumentace. Všechny staré budovy byly srovnány se zemí, jen objekt policie a budova bývalého odbavení zůstaly stát. Tu přestaví ŘSD příští rok na takzvaný vítací objekt, první svého druhu v Česku. Materiály z demolic se zrecyklovaly a z přibližně 90 procent znovu využily na nové stavbě.
Všude, kde parkují kamiony, leží nový cementobetonový povrch odolnější vůči tlaku i smyku, s trojnásobnou životností oproti běžnému asfaltu.
Soutěž na dodavatele vítacího objektu za přibližně 100 milionů korun chce ŘSD vyhlásit do konce letošního roku. Podle stavbařů půjde o prosklenou designovou budovu s vysokým pylonem, který má poutat pozornost přijíždějících řidičů. Výhledově mají podobné objekty vyrůst na všech vjezdech do Česka. Strabag se o zakázku hodlá ucházet, samotná rekonstrukce budovy by podle Krbce mohla začít na konci léta 2026 a zvládnout by se měla za jednu stavební sezonu.
Rozvadovská odpočívka vznikla před třiceti lety a je stále největší v zemi. Se svými odstavnými plochami určenými pro vojenskou techniku je podle Strabagu dokonce největší v Evropě. Na vjezdu zůstává trvale uzavřený jízdní pruh pro přesun vojenské techniky a vojáci tam mají k dispozici prostor k přespání. V neděli se otevře celá veřejná část, do prostor policie a celníků řidiči nesmí.
V celém Česku je nyní přibližně 3 700 parkovacích míst pro kamiony na zhruba 150 odpočívkách. Za šest let má být 200 odpočívek s celkem 6 800 místy.
Zdroj: autorský text / ČTK