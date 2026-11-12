Apple CarPlay umí zobrazit živou mapu počasí přímo na palubovce. Stačí nainstalovat aplikaci, kterou Apple sám nenabízí

Apple svou vlastní aplikaci Počasí do CarPlay dosud nezařadil. Na iPhonu ji najdete, na Apple Watch také, ale na displeji auta chybí. Zobrazení radarových map počasí v CarPlay dnes zajišťují především dvě aplikace: Weather on the Way a MyRadar. Obě si můžete stáhnout z českého App Storu a po instalaci je používat přímo v rozhraní CarPlay. Každá ale nabízí trochu jiné funkce a má také svá omezení. Je tu ještě jedna podmínka: potřebujete auto nebo dodatečně instalovanou multimediální jednotku s podporou CarPlay a kompatibilní iPhone. Tvrzení, že „stačí“ stáhnout aplikaci, tedy platí pouze pro ty, kteří už CarPlay ve svém autě mají.
Co přesně uvidíte na displeji
Nejde jen o textovou předpověď nebo statický obrázek. Weather on the Way po spuštění v CarPlay zobrazí radarovou mapu srážek v okolí vozidla, včetně šipek znázorňujících směr pohybu bouřkových systémů. Animace je záměrně střídmá, aby řidiče zbytečně nerozptylovala. Apple ostatně CarPlay navrhuje tak, aby řidič mohl co nejvíce pozornosti věnovat dění na silnici. Když v aplikaci spustíte navigaci, přesune se nejbližší informační bublina s počasím do pravého horního rohu displeje, aby nepřekrývala trasu.
MyRadar nabízí spíše klasickou radarovou mapu s možností přepínat mezi různými vrstvami, například Storm Centers, Hurricane Tracker nebo Hi-Def Radar. Jde tedy o aplikaci zaměřenou především na samotný radar. Plánování trasy v ní nehraje tak důležitou roli jako ve Weather on the Way.
Důležité je počítat s tím, že ani jeden radar nezobrazuje počasí se skutečným nulovým zpožděním. MyRadar ve svém
FAQ upozorňuje, že radarová data mohou být opožděná o 5 až 10 minut kvůli cyklu snímání. Nejde tedy nutně o chybu aplikace, ale o vlastnost způsobu, jakým se radarová data získávají a zpracovávají. Která aplikace dává v Česku větší smysl
Univerzálnější volbou je Weather on the Way. Na svém webu s přehledem
regionální dostupností výslovně uvádí Česko mezi zeměmi, ve kterých nabízí předpověď počasí i vládní výstrahy. Data získává z kombinace několika zdrojů, mezi které patří NOAA, Foreca, Apple Weather, Vaisala a RainViewer. Přímé napojení na data Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ale výrobce neuvádí.
MyRadar má mimo Spojené státy omezenější možnosti. Pokrytí Evropy doplňuje prostřednictvím funkce Global Satellite Enhancement, která využívá satelitní data v oblastech, kde nejsou k dispozici odpovídající regionální radarové podklady. Některé pokročilé funkce, například RouteCast zobrazující počasí podél plánované trasy, jsou navíc součástí placené verze.
Srovnání v kostce:
Weather on the Way MyRadar Zaměření Počasí na konkrétní trase Klasická radarová mapa CarPlay radar Ano, se střídmou animací Ano, s přepínatelnými vrstvami Čeština Ne (angličtina, němčina) Ne (angličtina a dalších 8 jazyků) Česko – podpora Výslovně uvedena Přes satelitní vrstvu Minimální verze iOS 15 16.6 Reklamy / sledování Bez reklam a trackingu Ano, podle údajů v App Storu Kolik to stojí a co je za paywallem
Obě aplikace si můžete stáhnout zdarma, jejich bezplatné verze ale mají určitá omezení.
Weather on the Way nabízí zdarma základní předpověď počasí podél trasy. Verze PRO odemyká například alternativní trasy, plánování optimálního času odjezdu a pokročilé vrstvy s meteorologickými údaji. Ceny v českém App Storu jsou následující: měsíční předplatné za 74,99 Kč, roční za 300 Kč a jednorázový nákup s doživotním přístupem za 2 290 Kč.
MyRadar nabízí zdarma základní radarovou mapu. Prémiové funkce, mezi které patří RouteCast, historické radarové záznamy nebo radarová data z jednotlivých stanic, stojí podle zvoleného balíčku 49, 109 nebo 799 Kč. Letecké mapy jsou dostupné za 1 490 Kč.
Pokud chcete počasí kontrolovat jen občas před cestou, bezplatné verze obou aplikací vám mohou stačit. Jestliže ale chcete během jízdy sledovat vývoj bouřek přímo na trase a získávat podrobnější upozornění, pravděpodobně se bez některých placených funkcí neobejdete.
Proč to Apple neřeší sám
Apple veřejně nevysvětlil, proč svou aplikaci Počasí do CarPlay dosud nezařadil. Z
oficiální stránky CarPlay je ale patrné, že tuto platformu staví především na aplikacích třetích stran, které spadají do schválených kategorií. Patří mezi ně navigace, přehrávání audia a komunikace, ale také aplikace pro nabíjení elektromobilů, parkování, objednávání jídla nebo hlasové konverzace. Nově Apple přidává také widgety a Live Activities, které mohou zobrazovat informace na palubní desce, aniž by aplikace musela mít vlastní verzi pro CarPlay.
Na počasí se v CarPlay můžete zeptat také prostřednictvím Siri, která vám odpoví hlasem. To ale není totéž jako vizuální radarová mapa, přehled počasí podél trasy nebo upozornění na bouřku v místě, kterým budete projíždět třeba za hodinu. Takto podrobné informace vám samotná Siri neposkytne.
Jak to v autě rozjet
Postup je poměrně jednoduchý, má ale jednu podmínku: vaše auto musí podporovat CarPlay. Nejprve si z App Storu nainstalujete
Weather on the Way nebo MyRadar a následně připojíte iPhone k autu, ať už kabelem, nebo bezdrátově. Pokud je vše správně nastavené, aplikace se objeví v rozhraní CarPlay.
Weather on the Way od verze 2.4.1 umožňuje načítat uložené trasy přímo z nabídky CarPlay Search, takže je nemusíte předem zadávat na telefonu. Následně můžete trasu exportovat do aplikací Apple Maps, Google Maps, Waze nebo Scenic.
Háček je v tom, že pokud nefunguje samotné připojení CarPlay, nepomůže ani sebelepší aplikace. MyRadar ve svém
návodu k řešení problémů doporučuje zkontrolovat nastavení Siri, Bluetooth a Wi-Fi, případně aktualizovat firmware palubní jednotky. Někdy pomůže také restart telefonu. Ne vždy je ale problém tak snadné vyřešit.
Radarová mapa počasí přímo na displeji auta je funkce, kterou by člověk očekával spíše od Applu. Zatím ji ale zajišťují aplikace třetích stran. Jednou z nejzajímavějších možností je Weather on the Way, která v Česku oficiálně funguje a nabízí také placené předplatné za 300 Kč ročně. Apple zatím poskytuje především platformu CarPlay a konkrétní meteorologické funkce nechává na vývojářích.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman