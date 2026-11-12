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Apple CarPlay umí zobrazit živou mapu počasí přímo na palubovce. Stačí nainstalovat aplikaci, kterou Apple sám nenabízí

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Radarová mapa srážek přímo na displeji auta, ne přes Siri, ne přes nativní aplikaci Počasí od Applu, ale díky dvěma aplikacím třetích stran.
Navigace v autě, aplikace

Navigace v autě, aplikace

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 21:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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