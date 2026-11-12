Jihočeské školní jídelny nakupují lokální potraviny přes internet

Jihočeský kraj provozuje od září 2022 společně s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje on-line platformu, která spojuje školní jídelny přímo s místními zemědělci a producenty potravin. Ve školním roce 2025/2026 dosáhl obrat tržiště 12,6 milionu korun, což je téměř o deset procent více než v předchozím roce. Počet objednávek stoupl o osm procent na 9 362, přičemž platformu využívalo 50 škol a nabízelo na ní zboží 85 dodavatelů s více než 2 500 produkty.
Ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná zastává jasný postoj: jihočeské mléko, maso, ryby nebo zelenina by na cestě do školní kuchyně neměly, jak sama říká, „absolvovat zahraniční zájezd". O to více ji znepokojuje aktuální vládní záměr, který by z povinných výživových norem pro školní stravování udělal pouze doporučení. Přirovnává ho k situaci, kdy se snaha opravit špatný recept promění v demolici celé kuchyně.
Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO minulou středu oznámil, že výživové standardy stanovené vyhláškou o školním stravování se změní na nezávazné doporučení. Vyhláška jako taková se rušit nebude, pravidla určující množství ovoce, zeleniny, luštěnin nebo masa ale přestanou být pro jídelny povinná. Premiér Andrej Babiš to označil za splnění předvolebního slibu, že vláda nebude jídelnám diktovat, co mají vařit. Záměr kritizuje opozice i dětský ombudsman.
Ředitelka základní a mateřské školy v Českém Rudolci na Jindřichohradecku Eva Macků uznává, že současná vyhláška je místy příliš přísná a děti jídlo připravené přesně podle spotřebního koše mnohdy jednoduše nesní. Zároveň ale upozorňuje, že pouhá dobrovolnost norem je „cesta z extrému do extrému". Pokud budou pravidla jen doporučená, někteří zřizovatelé škol budou podle ní tlačeni úsporami k nákupu polotovarů a méně kvalitních surovin.
Šťastná k tomu dodává, že pokud výživové normy ztratí závaznost, může o podobě dětského oběda nakonec rozhodovat hlavně nejnižší cena, která s pestrou a vyváženou stravou nemusí mít nic společného. Odborníci přitom varují, že dětská obezita přibývá, a bez jasných mantinelů by se situace mohla dále zhoršovat.
Zdroj: autorský text / ČTK