NHL po noci: Vladař vychytal třetí výhru Flyers, Knuble dal první dva góly. Tkachuka vypískala Ottawa

Philadelphia a Ottawa nabídly během středečního večera dvě velmi odlišné podoby hokejových emocí. Flyers slavili vítězství, které ještě před několika dny vypadalo jako nedosažitelný výsledek, a zároveň zažili mimořádný rodinný moment. Cole Knuble vstřelil své první dvě branky v NHL a na tribuně je sledoval jeho otec Mike, bývalý hráč Philadelphie.
V Ottawě měla atmosféra úplně jinou podobu. Brady Tkachuk se vrátil na stadion, kde strávil osm sezon a pět let nosil kapitánské céčko. Tentokrát však přijel jako hráč Floridy Panthers a fanoušci mu velmi hlasitě připomněli, jak těžce nesli jeho odchod.
Buffalo – Philadelphia 1:3. Vladař podržel Flyers, Knuble zažil večer, na který nezapomene
Philadelphia vstoupila do sezony devíti zápasy bez jediného vítězství. Po bilanci 0–6–3 už se nad mužstvem začínaly stahovat mraky, jenže během několika dnů se situace výrazně změnila. Flyers nejprve porazili Ottawu, následně Colorado a ve středu přidali třetí vítězství v řadě proti Buffalu.
Velkou zásluhu na tom měl český brankář Dan Vladař, který zastavil 27 z 28 střel. Právě v první třetině byl mimořádně důležitý, protože Sabres domácí útočné příležitosti vytvářeli pravidelněji než hosté a na střely vedli 16:9. Philadelphia přesto odcházela do kabiny s dvoubrankovým náskokem.
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V čase 14:49 otevřel skóre Cole Knuble. Dvaadvacetiletý útočník nastoupil teprve ke druhému zápasu v NHL a po střele Olivera Bonka dokázal dorazit puk za Ukka-Pekku Luukkonena.
Ještě před přestávkou zvýšil Trevor Zegras, který v přesilovce pohotově dorazil puk po střele Matveje Mičkova. Buffalo snížilo na konci druhé třetiny. Jason Zucker, jenž se vracel do sestavy po zdravotních problémech, využil přesilovou hru a upravil skóre na 1:2. Jenže ve třetí části znovu udeřil Knuble. Tentokrát předvedl mnohem neobvyklejší zakončení. Z prostoru za brankovou čárou poslal puk na brankáře Luukkonena tak šikovně, že se od jeho brusle odrazil do sítě. Philadelphia vedla 3:1 a tentokrát už si vítězství vzít nenechala.
Knuble tak při svém druhém utkání v nejlepší hokejové lize světa vstřelil dvě branky. Jeho otec Mike, který během kariéry odehrál 1 068 utkání NHL a za Flyers nastupoval ve dvou různých obdobích, seděl na tribuně společně s rodinou.
Pro Philadelphii je důležité, že dokázala navázat na předchozí dvě vítězství. Vladařův výkon pomohl mužstvu přežít tlak Buffala a mladí hráči znovu ukázali, že mohou převzít odpovědnost za výsledek i bez několika zraněných opor.
Ottawa – Florida 5:1. Tkachuk skóroval proti bývalému klubu, ale nakonec odjel s debaklem
Brady Tkachuk zažil večer, na který se připravoval od svého červnového přestupu do Floridy. Ottawa si jej vybrala jako čtyřku draftu v roce 2018. Během osmi sezon se stal jednou z nejvýraznějších tváří Senators a pět let zastával funkci kapitána. Jeho odchod do Floridy, kde se připojil k bratrovi Matthewovi, však řada fanoušků považovala za zradu. To bylo znát už při rozbruslení.
Tkachuka provázelo hlasité pískání, nepřátelské chorály a protesty fanoušků, z nichž někteří později naházeli na led dresy s jeho jménem. Samotný hráč přitom dokázal domácí příznivce na chvíli umlčet. V desáté minutě využil přesilovou hru a po přihrávce svého bratra Matthewa otevřel skóre. Ottawa ovšem odpověděla ještě v první třetině. Tim Stützle vyrovnal rovněž v početní výhodě a ve druhé části domácí definitivně převzali kontrolu nad utkáním.
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Claude Giroux poslal Senators do vedení 2:1 a Shane Pinto následně zvýšil na rozdíl dvou branek. Ve třetí třetině přidali další góly Warren Foegele a Stephen Halliday. Ottawa nakonec zvítězila 5:1 a proměnila očekávaný návrat bývalého kapitána ve výrazné domácí vítězství.
Utkání přineslo také nepříjemnou komplikaci pro Senators. Brankář Linus Ullmark musel ve třetí třetině odstoupit kvůli zranění v dolní části těla. Do branky místo něj nastoupil Samuel Ersson. Tkachukův gól tak zůstal jediným úspěšným okamžikem Panthers, jejichž třízápasová vítězná série skončila.
Dvě utkání, ale příběhy na několik dalších dní
Pro Philadelphii je třetí vítězství v řadě první skutečnou známkou toho, že dokáže napravovat nepovedený vstup do sezony. Mužstvo, které prvních devět utkání nevyhrálo, nyní získává výsledky díky mladým hráčům a stabilnějším výkonům brankářů.
Z českého pohledu je povzbudivé především vystoupení Dana Vladaře. Proti Buffalu znovu ukázal, že dokáže mužstvo podržet i v pasážích, kdy soupeř vytváří více příležitostí. V Ottawě se naopak bude ještě nějakou dobu mluvit především o návratu Bradyho Tkachuka. Jeho vztah k bývalému klubu zůstává komplikovaný a první vzájemné utkání ukázalo, že část fanoušků mu odchod hned tak neodpustí.
Další zápasy Flyers ukážou, zda se současná série vítězství může změnit ve stabilnější formu. Ottawa zase bude muset sledovat zdravotní stav Ullmarka, protože jeho případná absence by mohla být mnohem závažnějším důsledkem středečního utkání než samotná emotivní atmosféra.
DALŠÍ NOVINKY Z NHL Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], Reuters – Newcomer Cole Knuble anchors Flyers' third straight win over Sabres [ 2 ], Associated Press – Flyers rookie Cole Knuble scores first two career goals [ 3 ], Reuters – Senators rout Panthers despite Brady Tkachuk's goal [ 4 ], Sportsnet – Brady Tkachuk hears boos in Ottawa return [ 5 ].