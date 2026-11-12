Požár a hustý dým uvěznily obyvatele bytovky. Hasiči museli k záchraně použít žebříky

Požár a hustý dým uvěznily obyvatele bytovky. Hasiči museli k záchraně použít žebříkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požár a hustý dým uvěznily obyvatele bytovky. Hasiči museli k záchraně použít žebříkyZdroj: HZS Plzeňského kraje
Článek byl publikován 12.11.2026 20:26
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