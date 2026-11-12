NHL po noci: Kučerov zničil Buffalo, Klapka skóroval a McDavid dosáhl na dvacet zápasů s bodem

Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning 3:8
Tampa vedla 4:0, domácí ale stáhli na 3:4 a na začátku třetí třetiny se zdálo, že se schyluje k velkému obratu. Nikita Kučerov pak vstřelil tři góly po sobě a definitivně rozhodl. John Carlson přidal gól a čtyři asistence, čímž dosáhl na hranici 800 bodů v NHL. Buffalo nakonec prohrálo výrazným rozdílem, přestože dokázalo favorita na chvíli pořádně znervóznit.
VIDEO Calgary Flames – New York Rangers 1:3
Mika Zibanejad vstřelil obě první branky Rangers. Český útočník Adam Klapka ve třetí třetině snížil v přesilové hře na 1:2, Calgary však na vyrovnání nedosáhlo. Při závěrečné hře bez brankáře pečetil výhru New Yorku Tye Kartye. Joonas Korpisalo zastavil 30 střel.
VIDEO Edmonton Oilers – Philadelphia Flyers 3:2 po prodloužení
Edmonton vedl po dvou gólech Zacha Hymana 2:0, jenže Philadelphia vyrovnala zásluhou Tysona Foerstera a Travise Sanheima. V prodloužení rozhodl už po 47 sekundách Evan Bouchard. Connor McDavid asistoval u jedné z Hymanových branek a prodloužil svou bodovou sérii od začátku sezony na 20 zápasů — výkon, kterého v historii NHL dosáhla jen úzká skupina hráčů.
VIDEO Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 5:3
Vegas získalo důležité vítězství nad soupeřem, se kterým se utkalo i v posledním play-off. Ivan Barbašev vstřelil dva góly, Victor Olofsson měl tři body za gól a dvě asistence a Mitch Marner zapsal tři přihrávky. Utkání se zlomilo hlavně ve druhé třetině, kterou domácí vyhráli 3:1. Utah už v závěru ztrátu nedohnal.
VIDEO Anaheim Ducks – Nashville Predators 2:4
Nashville vyhrál pošesté za sebou a přerušil pětizápasovou vítěznou sérii Anaheimu. Jayden Struble, Shane Wright a Nils Höglander přispěli gólem a asistencí, Steven Stamkos přidal čtvrtou branku. Cutter Gauthier se za Ducks trefil v sedmém utkání v řadě, což je pozoruhodné pokračování jeho střelecké formy, ale tentokrát to na body nestačilo.
VIDEO San Jose Sharks – Pittsburgh Penguins 2:3 po samostatných nájezdech
Pittsburgh vedl po gólech Samuela Girarda a Bena Kindela 2:0. Sharks ale ve třetí části srovnali zásluhou Macklina Celebriniho a Masona Marchmenta. V nájezdech rozhodl Kindel. Celebrini se zároveň dostal na 200 bodů kariéry ještě před 21. narozeninami, což je mimořádný milník. Brankář Penguins Sergej Murašov pomohl hostům 34 zákroky.
VIDEO Česká stopa noci
Nejvýraznějším ověřeným českým momentem byl gól Adama Klapky za Calgary proti Rangers. Český útočník skóroval v přesilovce, ale Flames prohráli 1:3. U dalších českých hráčů v nočním programu nepřisuzujeme body bez nezávisle potvrzených zápisů; absence zmínky v tomto přehledu neznamená, že nenastoupili.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL – Tampa Bay vs. Buffalo [ 2 ], NHL – Rangers vs. Calgary [ 3 ], Reuters – Edmonton vs. Philadelphia [ 4 ], CBS Sports – Vegas vs. Utah [ 5 ], Reuters – Nashville vs. Anaheim [ 6 ], Reuters – Pittsburgh vs. San Jose [ 7 ]