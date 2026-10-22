Osm let byl miláčkem Ottawy. Tkachuk se vrátil jako soupeř, fanoušci na led házeli jeho dresy

Pískali na něj, skandovali proti němu a někteří na led naházeli dresy s jeho jménem. Tkachuk přesto otevřel skóre po přihrávce svého bratra, jenže Ottawa následně vstřelila pět branek a zvítězila 5:1. Bývalý kapitán tak zažil večer plný emocí, z něhož si odvezl jediný gól a velmi nepříjemnou porážku.
Brady Tkachuk se ve středu vrátil na stadion, který osm let považoval za svůj hokejový domov. V Ottawě začínal v NHL, vypracoval se mezi nejvýraznější hráče mužstva a postupně se stal jeho kapitánem. Tentokrát ale přijel v dresu Floridy Panthers.
Už při rozbruslení mu fanoušci dali najevo, že na jeho letní odchod nezapomněli. Z tribun se ozýval pískot, během utkání přibývaly nepřátelské chorály a část příznivců dokonce házela na led dresy Senators s jeho jménem.
Tkachuk přitom nebyl hráčem, který by v Ottawě strávil několik nepovedených měsíců a následně odešel jinam. Pro řadu fanoušků představoval symbol budoucnosti mužstva. Právě proto bylo jeho přijetí tak emotivní.
Od čtyřky draftu až ke kapitánskému céčku
Ottawa si Bradyho Tkachuka vybrala jako čtvrtého hráče draftu v roce 2018. Do NHL přišel jako fyzicky důrazný útočník, který se nebál soubojů, chodil do nebezpečných prostorů před brankou a dokázal soupeře vyprovokovat stejně dobře jako vstřelit důležitý gól. V Senators se rychle prosadil a v roce 2021 převzal kapitánské céčko.
Během osmi sezon odehrál za Ottawu 572 zápasů základní části, vstřelil 213 gólů a přidal 250 asistencí. Ještě důležitější než samotné statistiky však bylo jeho postavení v kabině. Patřil k hráčům, kolem nichž klub budoval své další plány. V posledních dvou sezonách pomohl Senators k postupu do play-off a fanoušci mohli oprávněně doufat, že právě on bude jednou z hlavních postav dalšího úspěšného období. Jenže v létě 2026 přišel zlom.
Chtěl hrát s bratrem. Ottawa ale ztratila svého kapitána
Tkachuk požádal o výměnu a v červnu odešel na Floridu. Velkou roli v jeho rozhodnutí hrála možnost nastupovat společně se starším bratrem Matthewem, který už za Panthers působil. Z pohledu samotného hráče šlo o mimořádně atraktivní příležitost. Florida patří mezi nejúspěšnější mužstva posledních let a společné angažmá obou bratrů je sportovně i osobně významné.
Pro fanoušky Ottawy však přestup znamenal něco jiného. Jejich kapitán odešel v době, kdy měl ještě dva roky platnou smlouvu a Senators se snažili posunout mezi pravidelné uchazeče o výraznější úspěch. Právě tato okolnost vysvětluje část současné zloby.
Tkachuk nebyl vyměněn pouze proto, že jej klub už nechtěl. Sám požádal o možnost změnit působiště. Pro fanoušky, kteří jej osm let podporovali, tak jeho rozhodnutí představovalo zklamání, které se během jediného zápasu nemohlo vytratit.
Ani vzpomínkové video nedokázalo utišit pískot
Ottawa připravila bývalému kapitánovi vzpomínkové video, jak bývá při prvních návratech významných hráčů obvyklé. Tribuny však reagovaly rozporuplně. Vedle potlesku se ozývalo hlasité pískání a nepřátelské pokřiky. Když se Tkachuk objevil na ledě, atmosféra se ještě vyostřila.
Samotný hráč už před zápasem připustil, že očekává velmi emotivní přijetí. Zároveň zdůrazňoval, že na Ottawu nezanevřel a osm let v klubu pro něj zůstává důležitou částí života. Fanoušci ale jeho slova přijali po svém. Právě v této situaci se Tkachuk postaral o velmi symbolický moment.
Gól po přihrávce Matthewa. Jenže Ottawa měla poslední slovo
V desáté minutě první třetiny hrála Florida přesilovou hru. Matthew Tkachuk připravil přihrávku svému mladšímu bratrovi a Brady přesným zakončením poslal Panthers do vedení 1:0. Byl to gól, který jako by shrnoval celý jeho přestupový příběh. Odešel z Ottawy, aby mohl hrát s bratrem, a právě jejich spolupráce mu přinesla branku proti bývalému mužstvu.
Domácí ale odpověděli ještě v první třetině. Tim Stützle využil přesilovku a vyrovnal. Ve druhé části přidali další dvě branky Claude Giroux a Shane Pinto. Ottawa se dostala do vedení 3:1 a atmosféra na stadionu se postupně měnila v oslavu domácího mužstva.
Ve třetí třetině se prosadili Warren Foegele a Stephen Halliday, kteří definitivně upravili výsledek na 5:1. Floridě tak nepomohl ani Tkachukův gól a Senators získali velmi přesvědčivé vítězství.
Vyhozené dresy chtěl věnovat dětem
Zvláštní kapitolu celého večera představovaly dresy s Tkachukovým jménem, které se objevily na ledové ploše. Bývalý kapitán přitom s podobným protestem počítal už před zápasem. Ve svém podcastu Wingmen, který připravuje s bratrem Matthewem, vysvětlil, že pokud fanoušci skutečně začnou házet jeho dresy na led, chce je darovat ottawské organizaci Boys and Girls Club.
Ta pracuje s dětmi a mladými lidmi a pomáhá jim prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit. Tkachuk tím chtěl dát najevo, že protest fanoušků chápe, ale zároveň jej lze proměnit v něco pozitivního.
Zda a kolik dresů nakonec organizaci skutečně předá, zatím nebylo po utkání potvrzeno. Samotný plán však dobře vystihuje způsob, jakým se snažil vyrovnat s očekávanou nepřátelskou atmosférou.
Tkachuk bude mít v Ottawě vždy zvláštní místo. Jen už ne stejné jako dřív
První návrat někdejšího kapitána ukázal, jak silný vztah mezi hráčem a fanoušky za osm let vznikl. Kdyby Tkachuk zůstal v Ottawě pouze krátce, pravděpodobně by jeho návrat nevyvolal tak mimořádné emoce. Pískot a protestní chorály byly také důkazem toho, jak důležitou osobností pro klub kdysi byl.
Sportovně si ze zápasu odvezl gól, který připravil jeho bratr. Výsledkově však musel sledovat, jak jeho bývalé mužstvo získává stále výraznější převahu a nakonec vítězí o čtyři branky. Ottawa se mezitím musí soustředit na svou vlastní budoucnost. Má kvalitní mladé hráče a ukázala, že dokáže uspět i bez bývalého kapitána.
Tkachuk zase pokračuje ve Floridě, kde bude mít další příležitosti dokázat, že jeho letní rozhodnutí mělo sportovní smysl. Vztah s Ottawou se však pravděpodobně už nevrátí do podoby, kterou měl před přestupem.
Zůstává osm sezon společné historie, stovky odehraných zápasů a řada úspěšných okamžiků. K nim nyní přibyl jeden večer, během něhož bývalý kapitán skóroval, ale radovali se především ti, kteří ho dříve tolik podporovali.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Senators rout Panthers despite Brady Tkachuk's goal in return [2], Sportsnet – Brady Tkachuk hears boos in Ottawa return [3], NHL – Tkachuk expects passion of Senators fans during homecoming [4], Sportsnet – Tkachuk plans to donate jerseys thrown onto the ice [5].