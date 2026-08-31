Požár ubytovny v Šumperku: hasiči evakuovali dvacet lidí, dva jsou v kritickém stavu

Požár ubytovny v Šumperku: hasiči evakuovali dvacet lidí, dva jsou v kritickém stavuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Řidiči projíždějící Prahou si v dopravních špičkách oblíbili zkratku, která je zavedla hluboko do klidných...
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Státní veterinární správa (SVS) chystá od 1. ledna 2028 zásadní změnu v systému kontroly domácích prasat....
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