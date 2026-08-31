Česko od roku 2028 omezí povinné testování prasat na trichinelu, ušetří desítky milionů ročně

Státní veterinární správa (SVS) chystá od 1. ledna 2028 zásadní změnu v systému kontroly domácích prasat. Namísto dosavadního plošného vyšetřování každého zvířete poraženého na jatkách hodlá přejít na selektivní přístup, který z testování vyjme hospodářství splňující přísná kritéria biologické bezpečnosti. Hlavním důvodem je příznivá nákazová situace, která v Česku panuje dlouhodobě. Poslední potvrzený případ trichinelózy u domácího prasete pochází z 50. let minulého století.
Náklady na laboratorní diagnostiku přitom nejsou zanedbatelné. V loňském roce prošlo jatkami přes 2,3 milionu domácích prasat a vyšetření jejich vzorků vyšlo stát přibližně na 44 milionů korun. Právě tato částka by se po roce 2028 měla výrazně snížit.
Možnost omezit rozsah testování vychází z evropské legislativy, která tuto výjimku členským státům umožňuje. Dosud ji využívají Belgie, Dánsko, Finsko, Itálie, Severní Irsko, Švýcarsko a jeden chov v Lucembursku.
Z povinného vyšetřování budou moci být vyjata pouze hospodářství s úředním uznáním, které bude podmíněno splněním konkrétních požadavků. Ty se týkají například způsobu skladování krmiva, ochrany před volně žijícími zvířaty, kontroly škůdců nebo likvidace uhynulých kusů. Chovatelé přitom nebudou muset o uznání žádat sami, krajské veterinární správy (KVS) je budou kontaktovat a kontrolovat postupně.
První kontrolní vlna odstartuje již 1. září 2026. Zaměří se především na rozmnožovací a šlechtitelské chovy a hospodářství dodávající prasata na jatka. Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád vysvětlil, že ke snižování počtu vyšetřovaných zvířat dojde až v roce 2028, protože „složitost celého procesu a postupů vyžaduje dostatečný časový prostor pro přípravu státních veterinárních ústavů na tuto poměrně rozsáhlou změnu".
Svalovec neboli trichinela je parazit, který u lidí způsobuje onemocnění trichinelózu. Ta může v krajním případě skončit smrtí. U nás je hlavním rizikovým zdrojem nákazy maso divokých prasat. Vyšetřování divočáků proto zůstane povinné i po roce 2028. V loňském roce byly z ulovených kusů potvrzeny dva pozitivní případy.
Zdroj: Státní veterinární správa