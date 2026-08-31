Češi objevili ostrov pár hodin od Prahy, kde je dokonale teplé moře i v listopadu: Láká i na nízké ceny

Češi objevili ostrov pár hodin od Prahy, kde je dokonale teplé moře i v listopadu: Láká i na nízké cenyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zkušenost redakce
CO JE PŘED LISTOPADOVOU CESTOU NA KYPR DOBRÉ VĚDĚT
Listopadový Kypr může být na koupání překvapivě příjemný, ale úplně bychom ho neprodávali jako náhradu klasické letní dovolené. Novější údaje kyperského ministerstva turismu uvádějí pro listopad průměrnou teplotu moře kolem 22 °C. Starší turistické materiály přitom pracovaly s hodnotou 18,5 °C, takže při hledání informací na internetu můžete narazit na poměrně výrazně rozdílná čísla. Rozdíl je důležitý i prakticky. Při 22 stupních už se řada lidí bez problémů vykoupe, stále to ale není srpnové Středomoří. Průměrné listopadové denní maximum se na Kypru pohybuje kolem 22 °C, v noci teplota klesá přibližně k 11 °C. Počítat lze zhruba se sedmi hodinami slunečního svitu denně a přibližně pěti deštivými dny za měsíc. Na pláž tedy můžete mít nádherný den, ale lehká bunda na večer už rozhodně není zbytečnost.
Pozor bychom si dali také na slib nízkých cen. Mimo hlavní sezonu lze samozřejmě narazit na levnější ubytování nebo akce, ale levná nemusí být automaticky samotná cesta. Například Eurowings nyní na listopad 2026 uvádí přímý let Praha–Larnaka jednou týdně s cenami od 5 169 Kč za jeden směr. Výhodnost podzimního Kypru proto závisí hodně na konkrétním termínu a na tom, s jakým předstihem cestu rezervujete.
A ještě jedna drobnost, která dokáže po příletu překvapit: na Kypru se jezdí vlevo. Pokud chcete ostrov poznávat půjčeným autem, chvíli trvá zvyknout si nejen na opačnou stranu silnice, ale zejména na kruhové objezdy. Auto je přitom mimo hlavní turistická centra velmi praktické.
Redakce doplňuje: Co si na podzimním Kypru nenechat ujít
Pokud už na Kypr kvůli podzimnímu moři vyrazíte, byla by škoda zůstat jen u hotelové pláže. Ostrov je dost malý na to, aby se během několika dnů dal kombinovat odpočinek u vody s historií, horami i vesnicemi ve vnitrozemí. Právě listopad je na výlety příjemnější než rozpálené léto. Za jeden z nejhezčích výletů považujeme Kourion, pozůstatky významného antického městského království nad mořem nedaleko Limassolu. Dochoval se zde řecko-římský amfiteátr, mozaiky i části někdejších lázní a agory. Areál leží vysoko nad pobřežím, takže kromě archeologie nabízí i výhled, kvůli kterému stojí za zastávku sám o sobě.
Úplně jiný Kypr ukazuje pohoří Troodos. Místo vyprahlého pobřeží tu čekají borové lesy, horské vesnice, vinice a byzantské kostely, z nichž deset je zapsáno na seznamu UNESCO. Pokud přiletíte do Larnaky, hezkou zastávkou cestou do vnitrozemí je také Lefkara s kamennými domy, úzkými uličkami a tradiční výrobou krajek a stříbrných šperků. Pokud máte víc času, dali bychom si alespoň jeden den také na Pafos. Celá archeologická oblast Kato Pafos je součástí světového dědictví UNESCO a vedle antických mozaik a památek se dá pokračovat dál podél západního pobřeží směrem k poloostrovu Akamas nebo ke skále Petra tou Romiou, kterou legenda spojuje se zrozením Afrodity.
A co na Kypru ochutnat?
U jídla bychom tentokrát nezačínali hledáním „nejlepší řecké restaurace“. Kyperská kuchyně má vlastní charakter a nejsnazší způsob, jak ji poznat, je objednat si meze. Nejde o jeden pokrm, ale postupně přicházející sérii malých jídel; běžně jich může být kolem patnácti až dvaceti. Na stole se střídají dipy a olivy, grilovaný halloumi, uzená vepřová lountza, zelenina a podle zvolené varianty také maso nebo ryby. Halloumi stojí za ochutnání i samostatně, ideálně grilované, protože právě z Kypru tento sýr pochází. Pokud máte větší hlad, zkuste kleftiko, pomalu pečené jehněčí s bylinkami, případně jednoduché souvlaki v pitě. A jestli chcete něco, co si s Kyprem nespletete prakticky s ničím jiným, dejte si po jídle malou sklenku sladkého vína Commandaria, které má na ostrově tradici sahající hluboko do historie a vyrábí se z místních odrůd Mavro a Xynisteri.
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