Moře má v září kolem 25 °C a hotely zlevňují až o 40 %. Češi tuto část oblíbeného letoviska stále míjejí

Kdo má možnost odložit dovolenou až na září, nemusí se v Himarë smiřovat se studeným mořem ani zavřeným letoviskem. Především první polovina měsíce má stále výrazně letní charakter.
Přes den se teploty mohou pohybovat přibližně mezi 25 a 30 °C a voda v Jónském moři si díky předchozím horkým měsícům drží zhruba 23 až 25 °C.
Dlouhodobá měření přitom ukazují, že průměrná teplota moře se během září může držet okolo 25 °C. Na rozdíl od července a srpna už ale není pobyt na přímém slunci tak únavný a příjemnější bývají také výlety do okolí nebo večerní procházky podél pobřeží. Počasí samozřejmě není bez rizika. S postupujícím zářím přibývá možnost přeháněk a jednotlivé dny mohou být chladnější, takže zejména při cestě na konci měsíce se vyplatí sledovat aktuální předpověď.
Největší rozdíl může být vidět na cenách ubytování
Himarë je zajímavé především tím, jak rychle se po hlavní sezoně mění poměr mezi cenou a tím, co návštěvník za své peníze dostane. Zatímco v srpnu se dobře hodnocené pokoje a apartmány u pobřeží prodávají za částky odpovídající vrcholu sezony,
v září mohou ceny podle termínu a konkrétního ubytování klesnout zhruba o 20 až 40 procent.
U střední cenové kategorie se v hlavní sezoně objevují ceny přibližně od 80 do 150 eur za dvoulůžkový pokoj, zatímco během září lze podobné ubytování najít přibližně mezi 50 a 90 eury. Rozdíl se zpravidla zvětšuje s postupujícím měsícem. První zářijové týdny jsou stále žádané, zatímco ve druhé polovině měsíce už bývá nabídka širší a majitelé apartmánů reagují na nižší poptávku.
Neznamená to, že každý hotel automaticky zlevní o 40 procent, ale právě u ubytování je rozdíl proti srpnovému vrcholu sezony nejvýraznější.
V září má moře kolem 25 °C a hotely výrazně zlevňují: Češi toto albánské letovisko stále přehlížejí.
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Pláže se vyprázdní, ale město ještě neusne
Právě to je jedna z hlavních výhod Himarë oproti některým čistě sezonním přímořským oblastem. Nejde pouze o pás hotelů postavených kolem jedné pláže, ale o skutečné město, které funguje i mimo několik nejvytíženějších letních týdnů.
Na začátku září jsou stále otevřené restaurace, kavárny, plážové bary a většina služeb spojených s letní sezonou.
Turistů však po konci srpna rychle ubývá. Především na větších plážích tak mizí boj o lehátka, místo u vody i parkování. Ke konci měsíce už je situace odlišná a některé sezonní podniky začínají zavírat nebo omezují provoz. Restaurace, obchody a služby přímo ve městě však fungují podstatně déle než podniky na odlehlejších plážích.
Jedna pláž nestačí. Okolí Himarë je jeho největší výhodou
Samotná městská pláž je snadno dostupná a v jejím okolí nechybějí restaurace ani běžné zázemí, ale
největší kouzlo Himarë se ukáže až při cestách několik kilometrů za město. Mezi nejznámější místa patří rozlehlá pláž Livadhi, Jale s průzračnou vodou nebo Gjipe ukrytá mezi skalami na konci stejnojmenného kaňonu. Klidnější zákoutí nabízejí Potami, Aquarium nebo Filikuri.
Některé malé zátoky jsou nejlépe dostupné lodí a právě výlety podél pobřeží patří k aktivitám, které pokračují také během září. Lodě vyrážející z Himarë míří například k Gjipe, jeskyním podél pobřeží, Filikuri nebo směrem k Porto Palermo.
V první polovině září bývá nabídka výletů stále široká, později už mohou jednotliví provozovatelé počet plaveb omezovat podle zájmu a počasí. Za koupáním se dá vyrazit i za historií
Výhodou této části Albánské riviéry je, že není nutné strávit celý pobyt pouze na pláži. Několik kilometrů jižně od Himarë leží
Porto Palermo s chráněnou zátokou a pevností spojovanou s Ali Pašou Tepelenským. Z hradeb se otevírá výhled na Jónské moře a oblast lze spojit s koupáním během jediného výletu.
Zajímavá je také stará část Himarë položená výše nad dnešním městem, kde se dochovaly historické stavby a pozůstatky opevnění. Právě během září jsou podobné výlety příjemnější než uprostřed největších letních veder. Teploty jsou snesitelnější a na silnicích i u památek bývá méně lidí.
Albánie má v září stále teplé moře a ceny hotelů padají až o 40 %. Češi přesto míří jinam.
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Himarë zůstává ve stínu známějšího jihu
Při cestách do jižní Albánie stále přitahují velkou pozornost především
Saranda a Ksamil, zatímco Himarë stojící přibližně uprostřed Albánské riviéry může působit nenápadněji. Právě v září je ale tato poloha výhodou. Saranda leží přibližně 55 kilometrů jižně, na druhou stranu jsou snadno dostupné Dhërmi, Llogarská oblast nebo další pláže podél pobřežní silnice.
Z Tirany je třeba počítat přibližně se třemi a půl až čtyřmi hodinami jízdy autem podle dopravy.
Pro cestovatele, kterým nejde o rušné noční kluby, ale především o koupání, výlety a klidnější atmosféru, může být Himarë v září zajímavější než v samotném vrcholu léta. Moře je stále vyhřáté, hlavní turistické služby ještě fungují a přitom už lze dovolenou pořídit citelně levněji.
himara.net, akt.gov.al, seatemperatures.net, albania-spirit.com, booking.com