Stará vyšívaná kuchařka je dnes sběratelský poklad: Sběratelé kvůli nim prohledávají celou republiku

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Stará vyšívaná kuchařka je dnes sběratelský poklad: Sběratelé kvůli nim prohledávají celou republikuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Máte doma starou vyšívanou kuchařku? Některé zachovalé kusy dnes sběratelé kupují za stovky či dokonce tisíce korun.
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Zdroj: Fotografie: Michael Neel / Creative Commons / Attribution 2.0
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