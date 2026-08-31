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Praha 7 zavřela zkratku pod kostelem sv. Antonína tranzitním řidičům

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Řidiči projíždějící Prahou si v dopravních špičkách oblíbili zkratku, která je zavedla hluboko do klidných ulic dolních Holešovic. Místo přeplněné Veletržní nebo Letenskému tunelu…
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stross_upravy-2048×1215

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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