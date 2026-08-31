Prohrála soutěž o vlastní dvojnici, odmítla Elvise a pod šaty skrývala tajemství: Dolly Parton, jak jste ji neznali

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Obří blond paruky, kamínky, hluboké výstřihy a hity, které zná celý svět. Za dokonale vyšperkovanou image Dolly Parton (†80) se ale skrývala žena, jejíž život byl místy ještě neuvěřitelnější než její pódiové kostýmy. Od bizarní porážky v soutěži o nejlepší „Dolly Parton“ přes tajná tetování až po rozhodnutí, kterým odmítla samotného Elvise Presleyho. Vybrali jsme deset zajímavostí, které jste o country legendě možná netušili. Prohrála soutěž o nejlepší Dolly Parton
Dolly se kdysi inkognito přihlásila do soutěže imitátorů Dolly Parton v gay baru v Los Angeles. Aby nebyla poznat, svou typickou vizáž ještě přehnala. Zvětšila znaménko krásy, přidala výraznější oči a ještě větší vlasy. Jenže mezi drag queens napodobujícími ji samotnou skutečná Dolly pohořela. Jak později s pobavením vzpomínala, dostala dokonce nejmenší potlesk. Elvis ji chtěl, Dolly řekla ne
Elvis Presley chtěl nazpívat její I Will Always Love You. Pro Dolly to mohl být obrovský kariérní triumf, jenže Elvisův manažer Colonel Tom Parker požadoval, aby se vzdala části vydavatelských práv k písni. Parton odmítla, přestože ji to podle jejích vzpomínek zdrtilo. O desítky let později se ukázalo, jak zásadní obchodní rozhodnutí udělala. Verze Whitney Houston se stala celosvětovým hitem a Dolly díky tomu vydělala miliony dolarů. Dva hity vznikly téměř současně
Jiní skladatelé čekají na jeden životní hit celou kariéru. Dolly měla skladby Jolene a I Will Always Love You zaznamenané hned za sebou na stejné staré kazetě a sama usuzovala, že je nejspíš napsala během stejného večera nebo v rozmezí pouhých několika dnů. Druhá jmenovaná skladba přitom původně nebyla milostným vyznáním partnerovi. Vznikla jako rozloučení s jejím profesním mentorem Porterem Wagonerem, od něhož se chtěla osamostatnit. Pod dlouhými rukávy skrývala tetování
Roky se spekulovalo, proč Dolly tak často zakrývá ruce a tělo. Tetování skutečně měla, ovšem rozhodně ne obří „rukávy“, jak tvrdily některé fámy. Šlo převážně o jemné pastelové motivy, například motýly, mašle nebo květiny, kterými zakrývala jizvy. Po zdravotních komplikacích a zavedení výživové sondy jí zůstala na boku prohlubeň, kterou si nechala překrýt tetováním malého úlu se včelkou. Její otec neuměl pořádně číst
Za jedním z největších charitativních projektů Dolly Parton stojí velmi osobní příběh. Její otec Robert Lee Parton vyrůstal v chudobě, školu opustil velmi mladý a neuměl dobře číst ani psát. Dolly proto v roce 1995 založila Imagination Library, která zdarma posílá knihy malým dětem. Z původně lokálního projektu se postupně stal mezinárodní program, jenž rozdal stovky milionů knih. Její otec v noci tajně čistil její sochu
Když Dolly v rodném Tennessee postavili sochu, její otec na ni byl nesmírně pyšný. Dolly později vyprávěla, že chodil k soše v noci s kýblem a tajně ji čistil. Nechtěl, aby byla špinavá od ptačího trusu, jak uvedl People.com . Pro zpěvačku šlo o jedno z nejdojemnějších potvrzení toho, jak hrdý na ni její otec byl. Paruk měla tolik, že sama nevěděla
Blond hříva se stala jedním z největších poznávacích znamení Dolly Parton, jenže většinou nešlo o její skutečné vlasy. Paruky si oblíbila i proto, že neustálé odbarvování a složité úpravy by její vlastní vlasy ničily. Když se jí novináři ptali, kolik jich má, vtipkovala, že když nosí zhruba jednu denně, musí jich mít nejméně 365. Sama přiznávala, že přesný počet už dávno nezná. Předlohou byla lehká žena z města
Dolly si už jako malá všimla místní ženy, kterou okolí považovalo za příliš vyzývavou a označovalo ji za „town tramp“. Měla odbarvené vlasy, výrazný make-up, vysoké podpatky a oblečení zdůrazňující křivky. Zatímco dospělí se nad jejím vzhledem pohoršovali, malá Dolly ji považovala za nádhernou. Právě tato žena se stala jednou z hlavních inspirací její pozdější extravagantní image, jak napsalo Abcnews.com . Mobil? Dolly raději používala fax
Jedna z největších hvězd americké hudby žila v některých ohledech překvapivě „low-tech“. Dolly se netajila tím, že moderním technologiím příliš neholdovala a raději používala fax. Potvrdila to i její kmotřenka Miley Cyrus, která pobaveně vyprávěla, že od Dolly dostává faxy a někdo z jejího týmu je pak musí převádět do modernější podoby komunikace. Po rozhovoru zůstávaly stopa kamínků
Její pověst ženy, která se třpytí od hlavy až k patě, nebyla jen póza. Moderátor Baylen Leonard pro BBC vzpomínal, že po jednom rozhovoru s Dolly našel na pohovce a směrem ke dveřím rozsypané flitry a kamínky, které během povídání vypadly z jejích zdobených džínů. Posbíral si je a nechal jako malé relikvie. Jak sám poznamenal, Dolly za sebou doslova nechávala stopu třpytu, kamkoliv přišla. Zdroj: Aplausin.cz, BBC.com, ABCnews.com, People.com, The Wall Street Journal