Jolie, Grande, Kidman: Fanoušci je prosí, ať začnou jíst. Pět hvězd, které děsí fanoušky svou vyhublou postavou

Angelina Jolie v průsvitné róbě Givenchy na pařížské premiéře 9. února. Ariana Grande v upnutém kostýmu na promo turné, které odstartovalo 30. června. Nicole Kidman na Met Gala 4. května. Demi Moore v kožené kreaci Gucci v Miláně 27. února. A Kelly Osbourne na sérii instagramových a červenokobercových snímků, kde vypadá křehčeji než kdykoli předtím. Pět žen, pět různých životních příběhů, a jedna společná reakce publika: strach. Jenže strach vyvolaný fotografií ještě není diagnóza. A právě tady začíná problém.
Co přesně fanoušci vidí
Debata se točí kolem tří vizuálních znaků, které se opakují ve stovkách komentářů: extrémně nízký objem tuku v obličeji a pažích, výrazně vystouplé klíční kosti a hrudní kost a kontrast s dřívějšími fotografiemi téže osoby. U Ariany Grande to agentura AP popsala přímo: zvýšená viditelnost žeber a hrudní kosti, celkově kostnatější silueta. U Jolie šlo o dojem průsvitné křehkosti v haute couture šatech. U Kidman o štíhlé paže a úzký pas v korzetovém modelu na Met Gala.
Každý z těchto momentů má jedno společné: vznikl na veřejné akci, pod blesky, často širokoúhlým objektivem z krátké vzdálenosti. A právě to je detail, který debata přeskakuje. Širokoúhlé objektivy deformují proporce, čím blíž je člověk ke kameře, tím víc se zkreslí. Připočtěte pózu se zvednutými pažemi, boční světlo a přiléhavý střih. Jedna fotka není rentgen.
Dvě ženy, které promluvily
Ariana Grande reagovala už v dubnu 2023. Jak si totiž Redakce VIPŽivot všimla, v TikTok videu požádala fanoušky, aby přestali komentovat cizí těla, a řekla větu, která se od té doby cituje stále dokola: tělo, které lidé považovali za její „zdravější“ verzi, patřilo k jejímu nejhoršímu období. Brala antidepresiva, pila, jedla špatně. „Zdraví může vypadat různě,“ shrnula. CBS News k tomu přidala expertní rámec Národní asociace pro poruchy příjmu potravy: i dobře míněný komentář typu „měla bys víc jíst“ normalizuje představu, že cizí tělo je věc k veřejnému rozboru.
Kelly Osbourne mluví jiným jazykem, ale stejně otevřeně. V rozhovoru pro Us Weekly znovu odmítla spekulace o Ozempicu: „Nikdy jsem Ozempic nebrala.“ Popsala bariatrický zákrok z roku 2018, po němž shodila přes 38 kilogramů, a pozdější přísnou dietu kvůli těhotenské cukrovce. Její matka Sharon přitom užívání Ozempicu veřejně potvrdila, a právě to živí zmatek, který internet nerozlišuje. Navíc v prosinci 2025 Kelly mluvila o „obrovské ztrátě“ po smrti otce Ozzyho, o bezesných nocích a nejtěžším období života. Truchlení mění tělo. Ale to není diagnóza, kterou může stanovit komentář na Instagramu.
U Jolie, Kidman a Moore se nepodařilo dohledat žádnou přímou veřejnou reakci na obavy z roku 2026. Mlčení ale neznamená potvrzení, znamená jen to, že se rozhodly nereagovat.
Módní průmysl, který tlačí zpátky
Debata o pěti celebritách nevzniká ve vzduchoprázdnu. Vogue Business ve své zprávě o sezoně jaro/léto 2025 popsal měřitelný pokles velikostní diverzity na přehlídkách. Ultratenkých modelek přibylo, inkluzivních castingů ubylo. New York Times ve stejném období napsal o „návratu extrémně tenkých těl“ jako systémovém trendu, ne jako výjimce. A do toho vstupuje éra GLP-1 léků, semaglutidových přípravků jako Ozempic a Wegovy, které v USA podléhají přísnému předpisu a nesou silná regulační varování FDA. Starý tlak na štíhlost nikam nezmizel. Jen dostal nové palivo: farmaceutické, technologické i trendové.
Pro celebrity to znamená dvojí expozici. Na jedné straně módní průmysl, který odměňuje úzké siluety. Na druhé sociální sítě, kde každý koncertní záběr nebo červenokobercový snímek projde tisíci očima během minut.
Fotografie jako falešný důkaz
Celá debata stojí na předpokladu, že z fotografie lze vyčíst zdravotní stav. Nelze. Washington Post to v kontextu Grande připomněl už v roce 2023: jednotlivé snímky bez širšího kontextu snadno svádějí k mylným závěrům. Ariana Grande zvládá náročné turné s desítkami koncertů, první velké po šesti letech. To je ověřitelný fakt. Její BMI, jídelníček ani psychický stav z fotky nezjistíte.
Podle nás je fanouškovská obava pochopitelná, je lidská, vychází z empatie. Ale ve chvíli, kdy se promění v tisíce veřejných komentářů „musíš začít jíst“, přestává být empatií a stává se tlakem. Přesně tím druhem tlaku, proti kterému Grande i Osbourne veřejně vystoupily.
Pět žen, pět různých těl, pět různých příběhů. Jediné, co mají společné, je to, že jim internet říká, jak mají vypadat. A jediné, co z toho plyne s jistotou: fotka není diagnóza.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová