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Že by byl taky zrádce? Okamura velebí chování Trumpa

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Dennívýzva
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Nedávno jsem zabrouzdal na sociální síti X na profil šéfa SPD Tomia Okamury. To jsem asi neměl dělat, jelikož jsem měl po zhlédnutí několika videí pocit, že se dívám na člověka, který by kvůli vlastnímu blahu zaprodal úplně všechno. Ještě více jsem v tu chvíli obdivoval jeho voliče. Nejvíce mě zaujalo video, ve kterém velebil jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten, jak je známo, uzavřel obří obchod s ropou s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Okamurovi očividně nějaká krvavá ropa vůbec nevadí.
Tomio Okamura

Tomio Okamura

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 09:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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