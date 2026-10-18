Že by byl taky zrádce? Okamura velebí chování Trumpa

Nedávno jsem zabrouzdal na sociální síti X na profil šéfa SPD Tomia Okamury. To jsem asi neměl dělat, jelikož jsem měl po zhlédnutí několika videí pocit, že se dívám na člověka, který by kvůli vlastnímu blahu zaprodal úplně všechno. Ještě více jsem v tu chvíli obdivoval jeho voliče. Nejvíce mě zaujalo video, ve kterém velebil jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten, jak je známo, uzavřel obří obchod s ropou s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Okamurovi očividně nějaká krvavá ropa vůbec nevadí.
Laciné gesto chápané jako zrada Evropy a Ukrajiny
Přesně takto je chápáno předními evropskými lídry chování amerického prezidenta Donalda Trumpa. I náš premiér Andrej Babiš vydal prohlášení ve stejném duchu. Okamura si ale jako součást jeho vlády rád kopne do kotníků současného premiéra. Proč by také ne? Babiš mu za to vlastně ani říct nemůže, protože jeho politickou stranu prostě a jednoduše potřebuje. Okamura nejspíše nevidí ani na špičku vlastního nosu ne tak ještě o něco dál.
Trump udělal dohodu s Ruskem o nákupu ruské ropy a zároveň pozastavil sankce. Chce ukázat voličům, že jim umí zajistit levněji pohonné hmoty. A my bychom měli dělat totéž – tedy pracovat jen v zájmu naší země a občanů, ne v zájmu kohokoli cizího. https://t.co/X24NDkj6cN
— Tomio Okamura (@tomio_cz) October 18, 2026
My bychom měli dle Okamury udělat totéž
Donald Trump si s největší pravděpodobností snaží před volbami zachránit svou vlastní existenci. Dělá populistická gesta a začíná mu být jedno, že i jeho vlastní voliči na laciné sliby dávno neslyší. U nás si ale Okamura nejspíše myslí, že jsme jako občané takoví pitomci a budeme na takovéto laciné triky skákat. Normální člověk prostě a jednoduše nesází na nízké pudy lidí a také nevelebí agresora, kterým je nepochybně Rusko.
Tip: Chlubil se cizím peřím. Okamura si přičítal zásluhy na snížení cen potravin.
Měli bychom pracovat v zájmu naší země a občanů
Takže vaše vláda, pane Okamuro, nyní v zájmu naší země a občanů nepracuje? Zvláštní zjištění. Popravdě, často mám ten pocit. Teď jste se nejspíše solidně odkopal. Taková kapitulace Ukrajiny by byla nejspíše pro Okamuru, Rajchla a podobné dokonalou výhrou. To se ale naštěstí nedaří a nejspíše jen tak nepodaří. Adorování agresorů a masových vrahů by mělo být trestné. Někteří naši politici to ale dělají šikovně a snaží se upozornit na dobro nás občanů. Já osobně bych se vlastní blahobyt v případě kapitulace Ukrajiny styděl. Pánové rozhodně ne.
Zdroje info: Autor, X
Tomio Okamura: Náhledové foto Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
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