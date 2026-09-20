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Chlubí se cizím peřím. Okamura si přičítá zásluhy za snížení cen potravin

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Předseda SPD Tomio Okamura a jeho strana toho pro nás tolik dělají, že se tím může směle chlubit v médiích. To je tak krásné a člověk by z toho měl mít velkou radost. Škoda, že je realita ale poněkud odlišná. Tomio Okamura se nejspíše chlubí něčím, co ve skutečnosti on ani jeho strana nezařídili. Chlubení se cizím peřím není bohužel v případě politiků žádnou novinkou. Dělat to ale takto okatě je přinejmenším trapné. Takto Tomio Okamura politické body moc nenažene.
Tomio Okamura

Tomio Okamura

Zdroj: Tomio Okamura/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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