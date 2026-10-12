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Zbavte se pavouků v domácnosti: položte na parapet kaštany

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Kaštany jsou typickým symbolem podzimu. Většina z nás je má spojené se sběrem pro lesní zvířata, která si na nich během zimy pochutnávají nebo děti z kaštanů vytváří podzimní dekorace. Jejich využití je ovšem mnohem rozmanitější, než jste si možná mysleli. V domácnosti vám například pomohou s odpuzováním pavouků nebo si z nich lze vyrobit ekologický čisticí prostředek.
kaštany

kaštany

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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