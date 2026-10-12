Zbavte se pavouků v domácnosti: položte na parapet kaštany

Kaštany jsou typickým symbolem podzimu. Většina z nás je má spojené se sběrem pro lesní zvířata, která si na nich během zimy pochutnávají nebo děti z kaštanů vytváří podzimní dekorace. Jejich využití je ovšem mnohem rozmanitější, než jste si možná mysleli. V domácnosti vám například pomohou s odpuzováním pavouků nebo si z nich lze vyrobit ekologický čisticí prostředek.
Položte kaštany na okno
Na podzim se do našich domovů začínají stahovat nezvaní hosté jako jsou například pavouci. Hledají zde útočiště před nepříznivým počasím a většině z nás jejich přítomnost není nikterak příjemná. Vypudíte je právě kaštany. Tento lezoucí hmyz totiž nesnáší jejich aroma. Vůně bude ještě intenzivnější, když pár kaštanů naříznete a umístíte na místa, jimiž se pavouci dostávají do domu, což je většinou okno. Rozložte tedy pár kousků na parapety.
Ekologický čisticí prostředek
Dáváte přednost ekologickým prostředkům před těmi kupovanými plnými chemie? Pro tyto případy využijte právě kaštany. Zkuste si doma vyrobit přírodní čisticí pastu. Potřebovat budete asi 12 kaštanů, které nakrájíte na kousky bez slupky a necháte je vařit ve vodě do změknutí. Měkké kaštany následně rozmixujte na pastu a používejte ji k čištění povrchů nebo rukou. Usušené a rozemleté kaštany lze využít i k výrobě přírodního pracího gelu. Je vhodný pro alergiky i malé děti.
Foto: Pixabay
Lepší spánek díky kaštanům
Pokud máte problémy se spánkem nebo se v noci vzbudíte a už se vám nedaří usnout, vyzkoušejte trik s kaštany. Ty údajně pomohou problémy s nespavostí vyřešit. V tomto případě se ale spíše jedná o odehnání špatné energie než o podložený vědecký fakt. Někteří lidé totiž věří, že když mají v ložnici několik kaštanů, odeženou zlé síly a lépe se vyspí. Umístit je můžete buď pod postel nebo přímo pod polštář. Rozhodně stojí za to tento jednoduchý trik alespoň vyzkoušet.
V neposlední řadě kaštany využijete k výrobě tradičních podzimních dekorací, které zpestří interiér i exteriér.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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