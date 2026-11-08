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Dívka strávila 10 dní v bunkru únosce. Zachránila ji jedna SMS, ale klíčem byl předstíraný stockholmský syndrom naruby

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Čtrnáctiletou Elizabeth Shoaf věznil únosce deset dní v podzemní jámě. Ven ji dostala promyšlená hra na náklonnost a zpráva odeslaná z jeho vlastního mobilu.
Dívka strávila 10 dní v bunkru únosce. Zachránila ji jedna SMS, ale klíčem byl předstíraný stockholmský syndrom naruby

Dívka strávila 10 dní v bunkru únosce. Zachránila ji jedna SMS, ale klíčem byl předstíraný stockholmský syndrom naruby

Zdroj: Public Domain Pictures
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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