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Zmrazená zubní pasta jako netradiční pomocník při úklidu

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Dennívýzva
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Zubní pastu najdeme v každé domácnosti, jelikož ji používáme i několikrát denně při základní osobní hygieně. Věděli jste, že ji nemusíte používat jen k čištění zubů? Díky svému složení je skvělým pomocníkem při úklidu. Nejdříve ji dejte ale zmrazit.
zubní pasta

zubní pasta

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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