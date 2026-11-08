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Leoš Mareš vyvolal v SuperStar pořádný rozruch. Jeho gesto vůči mladému soutěžícímu rozdělilo diváky

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Leoš Mareš se po posledním přímém přenosu SuperStar ocitl pod palbou kritiky. Pozornost diváků tentokrát nepřitáhly pouze pěvecké výkony, ale také nečekané gesto, které známý moderátor udělal vůči teprve patnáctiletému soutěžícímu. Zatímco někteří lidé jeho chování odsuzují jako nevhodné, jiní se ho zastávají.
Leoš Mareš vyvolal v SuperStar pořádný rozruch. Jeho gesto vůči mladému soutěžícímu rozdělilo diváky

Leoš Mareš vyvolal v SuperStar pořádný rozruch. Jeho gesto vůči mladému soutěžícímu rozdělilo diváky

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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