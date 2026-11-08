Leoš Mareš vyvolal v SuperStar pořádný rozruch. Jeho gesto vůči mladému soutěžícímu rozdělilo diváky

Středeční semifinále pěvecké soutěže SuperStar, které se vysílalo 4. listopadu, přineslo okamžik, o němž se nyní diskutuje na sociálních sítích. Jeho hlavním aktérem se stal moderátor Leoš Mareš, který během přenosu oslovil patnáctiletého Nikolase Draškoviče. Mladého zpěváka nejprve požádal o pusu a následně ho sám krátce políbil na tvář. Své jednání doprovodil vysvětlením, že je to podobné, jako kdyby líbal vlastního syna. Situace se odehrála přímo před televizními kamerami, ve chvíli, kdy soutěžící prožíval důležité okamžiky svého postupu. Záběry se následně začaly šířit po internetu a vyvolaly rozdílné reakce.
Část diskutujících upozorňuje především na skutečnost, že mezi moderátorem a soutěžícím je značný věkový rozdíl. Kritiku vyvolalo také to, že Mareš během večera opakovaně připomínal Nikolasův nízký věk. Někteří diváci proto jeho chování považují za překročení osobních hranic, přestože mohlo jít o spontánní projev náklonnosti. Jiní se pozastavují nad tím, zda je podobné gesto vhodné v situaci, kdy mladý soutěžící stojí před kamerami a tisíci diváků. Z veřejných reakcí ovšem nelze určit, jak samotný Nikolas tento okamžik vnímal. Jeho případné rozpaky či souhlas proto nelze vyvozovat pouze z krátkého sestřihu televizního přenosu.
Diváci se v hodnocení výrazně rozcházejí
Diskuse na sociálních sítích ukázala, že stejnou situaci mohou lidé posuzovat zcela odlišně. Kritici připomínají, že patnáctiletý soutěžící je stále nezletilý a dospělí by měli respektovat jeho osobní prostor. Podle některých komentářů nebylo vhodné žádat mladíka o polibek ve chvíli, kdy se nacházel pod tlakem živého televizního vysílání. Na druhé straně se objevila řada lidí, kteří v Marešově jednání žádný problém nespatřují. Polibek na tvář považují za nevinné gesto, kterým chtěl moderátor mladého zpěváka povzbudit. Část diskutujících navíc upozorňuje, že samotný krátký záznam nemusí dostatečně vystihovat atmosféru celého večera.
Mladý zpěvák přitom dosáhl důležitého úspěchu
Pozornost věnovaná moderátorovu gestu poněkud zastínila výsledek, kterého Nikolas Draškovič během semifinále dosáhl. Patnáctiletý soutěžící vystoupil s písní Locked Out of Heaven od Bruna Marse a probojoval se mezi deset nejlepších účastníků letošního ročníku. Jeho další působení v soutěži přitom nezajistily divácké hlasy, ale takzvaný diamantový tiket od porotkyně Ewy Farné. Šlo o jedno ze čtyř přímých postupových míst, o nichž rozhodovala porota. Dalších šest soutěžících se do nejlepší desítky dostalo prostřednictvím hlasování televizních diváků. Nikolas tak navzdory náročnému semifinálovému večeru zůstává ve hře o celkové vítězství.
Letošní ročník SuperStar vyvrcholí 9. prosince 2026 v pražské O2 areně, kde se uskuteční závěrečný přímý přenos. O vítězi rozhodnou televizní diváci, přičemž hlavní finanční odměna činí dva miliony korun. Leoš Mareš bude večerem opět provázet v roli moderátora. Pro soutěžící půjde o příležitost vystoupit před několika tisíci návštěvníky přímo v hale a zároveň před televizním publikem. V případě Nikolase Draškoviče tak dosavadní účast v soutěži pokračuje navzdory diskusi, která se po semifinále rozvinula kolem jeho setkání s moderátorem. Žádné ověřené veřejné vyjádření mladého zpěváka k samotnému polibku zatím není k dispozici.
Použité zdroje: extra.cz, tv.nova.cz, markiza.sk