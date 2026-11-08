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Listopad na Oneplay: Podvodník Prachař, silná Jediná vteřina i válečná klasika

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Ani listopad nebude na Oneplay chudý na zajímavé novinky, ba právě naopak. Na platformě nás čeká premiéra dvou tuzemských filmů a také nového ambiciózního seriálu. Dočkáme se ale také zahraničních hitů či naprosté klasiky.
Listopad na Oneplay: Podvodník Prachař, silná Jediná vteřina i válečná klasika

Listopad na Oneplay: Podvodník Prachař, silná Jediná vteřina i válečná klasika

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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