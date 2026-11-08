Listopad na Oneplay: Podvodník Prachař, silná Jediná vteřina i válečná klasika

Ani listopad nebude na Oneplay chudý na zajímavé novinky, ba právě naopak. Na platformě nás čeká premiéra dvou tuzemských filmů a také nového ambiciózního seriálu. Dočkáme se ale také zahraničních hitů či naprosté klasiky.
Onu filmovou klasiku reprezentuje od 5. listopadu jeden z nejsilnějších válečných filmů všech dob, Schindlerův seznam. Jeden z nejlepších filmů Stevena Spielberga vám přiblíží příběh obchodníka Oskara Schindlera (Liam Neeson), který během druhé světové války zachránil svými činy přes tisíc Židů. Při svých snahách musel spolupracovat s nacistickou mašinérií v čele s monstrem Amonem Göthem (Ralph Fiennes ve své nejmrazivější roli). Vzniklo z toho památné dílo o hrůzách holocaustu s nezapomenutelnou hudbou Johna Williamse a scénami, jež divák jen tak z hlavy nevymaže.
Od 7. listopadu si můžete na platformě pustit novou českou komedii od režiséra Adama Kolomana Rybanského (Kdyby radši hořelo). Novinka vypráví o rodince, kterou její hlava Milan vezme místo vytouženého moře pod stan do titulní lokality. Už tak napjatý vztah s manželkou Týnou se kvůli tomu ještě vyostří a situace se zkomplikuje poté, co se Milan jednoho večera opije a následně se ztratí v lese. Netradiční komedie nabídne kromě vtípků z kempu také řadu vážnějších situací.
V pátek 13. listopadu nás čeká další ambiciózní seriál z dílny Oneplay Sériový manžel, v němž platforma opět spojila síly s prověřenou režisérkou Terezou Kopáčovou (Studna, Metanol). Jakub Prachař zde přibral na váze kvůli roli Milana Bareše, zkušeného manipulátora a podvodníka, jenž dokázal svým charismatem okouzlovat ženy a tahat z nich peníze. Seriál sleduje osud tří z nich. Hrdinky postupně zjišťují pravdu a nehodlají Milanovy podvody nechat jen tak.
Necelé tři týdny po premiéře dorazí na stream nejnovější dokument Víta Klusáka, který se zaměřuje na tragické následky zdánlivě banálních chyb za volantem. Snímek si vybírá čtyři tragické dopravní nehody a jejich aktéry, kteří se prostřednictvím rekonstrukce daného momentu vyrovnávají s okamžikem, co navždy změnil jejich život.
Solidní akčňák V nepřátelské zóně sleduje vojenského zelenáče Kinneyho (Liam Hemsworth), který se po nepovedené záchranné akci na Filipínách ocitá sám uprostřed nepřátelského území. Jeho jedinou nadějí na záchranu je kromě jeho výcviku také vzdálený operátor dronu s tváří Russella Crowea, jenž mu jako jediný může pomoci dostat se zpátky do bezpečí a utéct armádě zabijáků. Napínavý snímek dorazí na Oneplay 20. listopadu.
Od 22. listopadu vás na Oneplay čeká návrat Ridleyho Scotta do prostředí historického Kolosea. V pokračování legendárního historického filmu budeme tentokrát místo Maxima sledovat Lucia s tváří Paula Mescala, jenž se snažil žít utajený život v jedné z afrických kolonií. Ta je ovšem obsazena Římany a hrdina slibuje po smrti své lásky pomstu generálovi Acaciovi. Lucius se stává otrokem a gladiátorem, co v Koloseu touží po krvi a stává se účastníkem politických pletich.
Na konci měsíce si můžete na službě vychutnat výtečný režijní debut Bena Afflecka. Drsná kriminálka nás zavede do špinavých ulic Bostonu, kde beze stopy zmizí čtyřletá dívka. Policie je bezradná a zoufalý strýc požádá o pomoc dvojici soukromých detektivů. Ti se během pátrání noří do světa místního podsvětí a čelí šokujícím událostem.
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Zdroj: Kinobox, Oneplay