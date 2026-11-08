Tara Reid z komedie Prci, prci, prcičky slaví 51 let. Po plastických operacích přišla o nabídky, teď chystá nový film

Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Tara Reid dnes, FOTO: Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Tara Reid, která se proslavila jako sympatická Vicky v sérii Prci, prci, prcičky, právě slaví jednapadesáté narozeniny. Ještě loni ji personál vyvážel z chicagského hotelu na invalidním vozíku po údajném zdrogování, letos v květnu už ale pózovala na červeném koberci ve francouzském Cannes. Po letech plastických přešlapů chystá nový film a věří, že má to nejhorší za sebou. Podivná noc v chicagském hotelu
Loni v listopadu obletěly svět záběry, jak personál vyváží zmatenou blondýnu v invalidním vozíku z hotelu na letišti v Chicagu.
tehdy tvrdila, že jí někdo hodil do vína drogu. Podle policejního spisu se u baru dala do řeči s mužem, který se představil jako youtuber. Vyměnili si čísla a ona si odskočila ven na cigaretu. Když se vrátila, ležel přes její sklenici ubrousek. Zanedlouho úplně ztratila kontrolu nad tělem a zkolabovala. Tara Reid
Vyšetřovatelé z Rosemontu ale žádný zločin neodhalili. Na záznamech nebylo vidět, že by s pitím kdokoli manipuloval, a zakrytí sklenice ubrouskem vysvětlili jako běžnou praxi barmanů. Případ policie uzavřela. Její zástupci ale argumentovali její hospitalizací.
„Nikdo neskončí v nemocnici na víc než osm hodin neschopný čehokoli po jedné skleničce,“ uvedli v oficiálním prohlášení. Návrat na červený koberec
Letos v únoru pro magazín People o události mluvila smířlivěji.
„Snažím se to prostě překonat a nechat to za sebou. Bylo to zničující v mnoha směrech,“ vysvětlila s tím, že si lidé mají hlídat své pití. „Jsem v pořádku. Jdu dál a čekají mě lepší a větší věci,“ dodala.
Svá slova potvrdila, když se na jaře objevila jako host na filmovém festivalu v Cannes. V květnu přišla na charitativní galavečer amfAR a o den později na projekci snímku Histoires de la nuit.
Na rok 2027 má v plánu natáčení jižanského gotického hororu Scissor Mouth. Snímek vychází ze staré japonské pověsti o duchovi s obřími nůžkami a vypráví o dívce, která uteče matce posedlé krásou. Točit se má v Novém Mexiku. K tomu počátkem letošního roku vstoupil do kin nezávislý film The Dreamer Cinderella, ve kterém hraje producentku.
„Je to přesně to, o čem jsem celou dobu snila,“ pochvalovala si pracovní vytížení. Nedávno se objevila také na retro akci 90s con, kde se fanouškům ukázaly hvězdy z , Chůvy k pohledání, Melrose Place nebo Odpadlíka. Beverly Hills 902 10
V osobním životě se sedm let opírá o investora Nathana Montpetit-Howara. Společně cestují a on se podílí i na výrobě jejích filmů. Společnost by podle ní neměla soudit lidi za to, že se nechtějí brát nebo nemohou mít děti.
Zničené břicho a ztráta nabídek
Dnešní klid je pro rodačku z New Jersey velkou změnou. Jako mladá herečka se rychle vypracovala na vyhledávanou tvář, obrovskou slávu ale nezvládla. Poté, co zrušila zasnoubení s moderátorem Carsonem Dalym, si prošla krátkým obdobím anorexie. Stala se královnou večírků a padala ze schodů. Její reality show Taradise v roce 2005 skončila fiaskem. Štáb podle tehdejších zpráv musel kvůli jejím kocovinám často rušit natáčení.
Sama srovnávání s pařmenkami typu Paris Hilton odmítala. Bránila se, že na rozdíl od nich neudělala hlouposti a nezapomínala na práci.
„Nikdy si o mně nepřečtete historku, že jsem šla pařit, když jsem měla pracovat. A nikdy bych nepřišla na plac opilá nebo nezmeškala natáčecí den,“ tvrdila.
Nejtvrdší ránu kariéře jí zasadila plastická chirurgie. V roce 2004 si nechala odsát tuk a zvětšit poprsí, výsledek ale sama popsala jako katastrofu. Lékař jí podle ní bez jejího souhlasu vložil o číslo větší implantáty. Během narozeninové párty v roce 2004 se jí posunuly šaty a fotografové znetvořený hrudník zachytili.
Liposukce dopadla hůř, na břiše jí zůstala boule.
„Můj žaludek byl najednou ta nejvíc zvrásněná a vyboulená věc. Udělala se mi kýla. Nemohla jsem nosit bikiny a přišla jsem o spoustu pracovních nabídek,“ vzpomínala pro televizi CBS na veřejný posměch. Žraločí tornádo vzala kvůli kamarádům
Chyby chirurgů napravil jiný odborník, cesta k velkým filmům se ale zavřela a nabídky se omezily na béčkové tituly. Mezi nimi zazářila absurdní série Žraločí tornádo.
Scénář k prvnímu dílu prý považovala za naprostou hloupost.
„Tohle je tak špatné, že to nemůžu točit. Je to ta nejhloupější věc, jakou jsem kdy četla,“ přiblížila první dojmy. Když o tom vyprávěla přátelům u večeře, začali se tak smát, že ji přesvědčili, aby roli vzala pro zábavu. Film se stal obřím hitem a dočkal se pěti pokračování.
Svých rozhodnutí lehnout si pod skalpel v roce 2006 hodně litovala a tvrdila, že podruhé by podobnou věc nepodstoupila. O osmnáct let později už ale mluvila jinak, v roce 2024 si totiž pochvalovala nové zubní fazety. Nyní se soustředí čistě na práci a na udržení vlastní produkční společnosti Hi Happy Films.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, independent.co.uk, glam, people, hellomagazine).