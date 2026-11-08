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Tara Reid z komedie Prci, prci, prcičky slaví 51 let. Po plastických operacích přišla o nabídky, teď chystá nový film

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Tara Reid slaví 51. narozeniny. Po loňském incidentu s údajným zdrogováním v Chicagu chystá natáčení nového hororu a po dlouhé pauze se vrací k filmu.
Tara Reid dnes

Tara Reid dnes

Zdroj: FOTO:Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:51

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