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Benda: Odvolání Okamury budeme navrhovat při každém jednání Sněmovny. Nacher zvažuje setrvání ve vedení dolní komory

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Opozice hodlá pokračovat v pokusech o odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny.
Poslanec Marek Benda v diskusním pořadu, ZDROJ: Václav Moravec/ se souhlasem

Poslanec Marek Benda v diskusním pořadu, ZDROJ: Václav Moravec/ se souhlasem

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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