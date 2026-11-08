Benda: Odvolání Okamury budeme navrhovat při každém jednání Sněmovny. Nacher zvažuje setrvání ve vedení dolní komory

Opozice hodlá pokračovat v pokusech o odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny. Předseda klubu ODS Marek Benda oznámil, že chce při každém jednacím dni znovu navrhovat zařazení Okamurova odvolání na program schůze. Především poslance ANO hodlá opakovaně konfrontovat s otázkou, zda nadále podporují předsedu SPD a jeho postup při kontroverzním nočním hlasování o financování veřejnoprávních médií. Benda označil jednání koalice za podfuk a Okamurovo řízení schůze za osobní divadlo. Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher z ANO připustil, že o některých krocích předem nevěděl ani on sám. Překvapivý postup však hájil jako oprávněnou taktiku proti obstrukcím. Nevyloučil setrvání ve vedení Sněmovny, připustil ale také možnost rezignace, pokud se mu nepodaří zlepšit napjaté vztahy mezi koalicí a opozicí. K jejich uklidnění navrhl mimo jiné společný fotbalový zápas poslanců proti novinářům.
Marek Benda chce při každém jednacím dni Poslanecké sněmovny znovu otevírat otázku odvolání Tomia Okamury z funkce jejího předsedy. Šéf poslaneckého klubu ODS oznámil pokračování opozičního postupu v diskusi, kde se střetl s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem z hnutí ANO. Opozici se v pátek již počtvrté za jediný týden nepodařilo prosadit zařazení Okamurova odvolání na program schůze. Benda však hodlá pokračovat a přimět koaliční poslance, aby opakovaně veřejně potvrzovali podporu předsedovi SPD. Důvodem je především způsob řízení schůze, při které koalice překvapivě prosadila první čtení novely rušící televizní a rozhlasové poplatky. Hlasování ve 4:36 ráno vyvolalo konflikt, který předseda poslanců ODS odmítá považovat za uzavřený. Podle Bendy překročila vládní většina hranice parlamentního jednání a za postup předsedy Sněmovny nesou odpovědnost také poslanci ANO. Nacher naproti tomu připouští organizační chyby, ale samotné rozhodnutí koalice obhajuje.
Benda na opakované otázky, zda bude opozice návrh předkládat při každém zasedání, odpověděl jednoznačně. „Každý den, kdy zasedá Sněmovna. Nemůžu to navrhovat v době, kdy nezasedá, ale každý den,“ prohlásil. ODS chce především donutit vládní poslance převzít veřejnou odpovědnost za Okamurovo setrvání ve funkci. „Oni musí každý den znovu říct: ‚My stojíme za panem předsedou Okamurou. Souhlasíme s tím, co dělá. Souhlasíme s tím, jakým způsobem to vedl,‘“ vysvětlil Benda. Opoziční návrhy proto nemají být jednorázovým gestem, které koalice odmítne a odloží. Předseda klubu ODS chce z Okamurova působení v čele Sněmovny učinit trvalé téma parlamentních jednání. „Budeme konfrontovat poslance ANO, jestli stále trvají na tom, že předsedou Sněmovny má být Tomio Okamura,“ oznámil. Právě nejsilnější vládní strana poskytuje předsedovi SPD podporu potřebnou k udržení ústavní funkce.
Okamura sliboval nestrannost. Benda jeho řízení schůze označil za divadlo
V debatě zazněla také připomínka Okamurova slibu z doby, kdy usiloval o zvolení do čela Poslanecké sněmovny. Předseda SPD tehdy deklaroval nestrannost vůči všem poslancům bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. „Slibuji, že pokud dostanu důvěru a budu zvolený, budu nestranným předsedou všech, bez ohledu, zda jsem jejich hlasy dostal či nedostal,“ prohlásil tehdy Okamura. Nynější opozice mu vyčítá pravý opak. Benda odmítl srovnávání jeho jednání s výkonem funkce někdejší předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Připomněl, že bývalá opozice ji sice pravidelně obviňovala ze stranickosti, rozhodování o organizaci kontroverzních hlasování však podle něj zůstávalo na vedení tehdejších koaličních klubů. „Nikdy do toho nevstupovala způsobem, jakým do toho vstupoval pan Okamura,“ zdůraznil. Předseda SPD podle něj převzal při prosazování mediální novely úlohu, která příslušela vládním klubům. „Tady to bylo opravdu jako jeho divadlo,“ dodal Benda.
Páteční neúspěch opozičního návrhu neznamenal hlasování o samotném odvolání Okamury. Vládní většina zabránila již zařazení příslušného bodu na program schůze. Benda hodlá podobný požadavek opakovat a přesunout odpovědnost za pokračující podporu předsedy SPD přímo na jednotlivé koaliční poslance. Okamurův případ spojuje s nočním prosazením novely o financování médií veřejné služby, které označil za zásadní porušení dosavadních parlamentních zvyklostí. Připomněl někdejší opoziční obstrukce proti korespondenční volbě, konsolidačnímu balíčku nebo důchodové reformě. Předchozí vláda podle něj čelila dlouhým sporům, ale nepřistupovala k podobným překvapivým manévrům. „Vždycky jsme se chovali nějak relativně rozumně. Nikdy nebyly tyhle překvapivý věci,“ uvedl. Postup Babišovy koalice následně označil podstatně stručněji. „Byl to normální podfuk,“ prohlásil Benda.
Nacher o překvapivém hlasování nevěděl. Strategii koalice přesto obhajoval
Patrik Nacher připustil, že ani jako místopředseda Poslanecké sněmovny nebyl o některých krocích předem informován. „Já sám jsem to nevěděl, a to jsem místopředseda,“ přiznal. Kritizoval rovněž omezené střídání místopředsedů při řízení schůze a uvedl, že výhrady sdělil přímo Tomiu Okamurovi. Za veřejné přiznání pochybností jej podle jeho slov kritizovali někteří kolegové. Přesto následně hájil překvapivé zařazení sporné novely. Koalice podle Nachera potřebovala zabránit opozičním obstrukcím, které by mohly projednání zákona dlouhodobě blokovat. „Myslím, ne takticky ty jednotlivé aspekty, ale strategicky, že to bylo dobře, jinak bysme to tam vlastně nebyli schopni nikdy dát,“ vysvětloval. Místopředseda Sněmovny tedy předem neznal všechny kroky, které později kritizoval, ale výslednou operaci označil za strategicky správnou.
Benda na podobnou obhajobu reagoval připomenutím událostí před samotným nočním hlasováním. Opozice podle něj zpočátku řešila úplně jiné body programu a neměla informaci o skutečných plánech vládní většiny. Překvapilo jej především oznámení možnosti pokračovat v jednání až do soboty. „V tu chvíli jsem se vyděsil a říkám: ‚A co se děje? Nějakej průšvih,‘“ popsal okamžik, kdy začal tušit změnu připravovaného programu. Předseda klubu ODS je přesvědčen, že koalice chtěla zabránit veřejnému odporu proti změnám financování médií. Demonstrace se však uskutečnily navzdory nočnímu hlasování. Benda obvinil vládní strany z překročení hranic politické soutěže a odmítl představu, že opoziční odpor opravňoval kabinet k jakémukoli parlamentnímu manévru. Nacher se hájil zkušenostmi s obstrukcemi předchozí opozice. Zásadní spor se nepodařilo překlenout.
Benda požaduje stažení novely. Nacher nevyloučil setrvání ve vedení Sněmovny ani rezignaci
Předseda poslanců ODS zopakoval požadavek, aby Andrej Babiš stáhl návrh zákona rušící dosavadní televizní a rozhlasové poplatky. Bez podobného kroku podle něj nelze očekávat návrat k běžným vztahům mezi vládními a opozičními stranami. „Pane premiére, stáhněte ten zákon,“ připomněl Benda opakovanou výzvu. Předchozí vyjádření o válečném stavu ve Sněmovně označil za přirovnání vystihující hloubku současného konfliktu. Na upozornění moderátora, že v Evropě pokračuje skutečná válka, připustil možnou nevhodnost expresivního označení. Na požadavku stažení zákona však trval. Odmítl také tvrzení o ochromení parlamentní práce opozičními obstrukcemi. Připomněl projednání deseti tisků v prvním čtení včetně státního rozpočtu, sedmi ve druhém, sedmi ve třetím, dvou vratek a dalších mezinárodních smluv za předchozí tři sněmovní týdny. „Ta Sněmovna není automat na zákony,“ zdůraznil.
Nacher naproti tomu hovořil o potřebě uklidnit vyhrocené vztahy mezi koalicí a opozicí a otevřeně připustil nejistotu ohledně dalšího působení ve vedení Sněmovny. Nevyloučil, že ve funkci místopředsedy zůstane, pokud bude schopen naplňovat předsevzetí přispívat ke zlepšení parlamentní atmosféry. Připustil však také možnost odchodu, jestliže jeho snaha nepřinese žádný výsledek. Rozhodnutí nechce přijímat bezprostředně a žádný termín rezignace nestanovil. „Tohleto je na týdny, na týdny trpělivé debaty v koalici i v opozici,“ odpověděl na otázku, jak rychle by mohl rozhodnutí učinit. Další působení podmínil především pocitem, že do funkce přináší něco navíc oproti samotnému řízení schůzí. Připomněl dlouholeté vztahy s opozičními politiky včetně více než třicetileté známosti s Markem Bendou.
Za jeden z prostředků ke zlepšení vztahů Nacher považuje společné aktivity poslanců mimo parlamentní lavice. Připomněl nedávný fotbalový zápas českých a slovenských zákonodárců a představil další plán. „Rád bych dal dohromady náš tým fotbalistů, poslanců, kteří jsou i opoziční, i koaliční, abysme si dali fotbalový match proti novinářům,“ oznámil. V době ostrého konfliktu o veřejnoprávní média tedy místopředseda ANO přišel s nápadem společného fotbalového utkání poslanců proti novinářům.
Benda však upozornil, že osobní vztahy poslanců nejsou příčinou současného sporu. Připomněl, že ještě předchozí den společně s Nacherem a dalšími koaličními i opozičními politiky natáčeli z podnětu Věry Kovářové video k potravinové sbírce. „Ta atmosféra není mezi-mezilidsky úplně šílená,“ uvedl předseda ODS. Příčinou konfliktu jsou podle něj konkrétní politická rozhodnutí, především způsob prosazování změn financování veřejnoprávních médií.
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