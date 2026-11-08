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Pod bahnem starověkých lázní čekalo 24 bronzových soch. Poklad ukázal, jak se Etruskové a Římané modlili u vody

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Z horkého bahna v toskánském San Cascianu se vynořovaly tváře bohů, léčitelů a dávných návštěvníků posvátného pramene. Osmého listopadu 2022 archeologové veřejně představili mimořádný soubor bronzových soch, mincí a nápisů uchovaných přes dva tisíce let. Nešlo však o náhodně ztracené cennosti. Předměty někdo záměrně uložil do vody. Právě důvod, proč to udělal, proměňuje celý objev v pozoruhodnou zprávu o starověké společnosti.
Pod bahnem starověkých lázní čekalo 24 bronzových soch. Poklad ukázal, jak se Etruskové a Římané modlili u vody

Pod bahnem starověkých lázní čekalo 24 bronzových soch. Poklad ukázal, jak se Etruskové a Římané modlili u vody

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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