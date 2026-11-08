Nový týden z velké části proprší. Kdy bude pršet nejvíce vám přinášíme v týdenní předpovědi

Během právě končícího týdne nám převládalo slunečné počasí bez deště a s velkými výkyvy teplot. Zatímco přes den teploty šplhaly až k 10 °C, noci byly mrazivé. V novém týdnu se však situace zásadně změní.
Pondělí
V pondělí bude ještě doznívat počasí z končícího týdne. Přes noc stále na většině území klesnou teploty pod bod mrazu. Ve východních Čechách by nicméně měly noční teploty zůstat nad nulou. Kvůli tomu se ráno setkáme s hustou mlhou, stejně jako tomu bylo doposud, která se bude během dne postupně rozpouštět. V západních Čechách by měla mlha dokonce přetrvat skoro celý den. Zataženo zůstane celý den na Moravě a pouze v Čechách se tak dočkáme slunečného počasí. Denní teploty by se měly pohybovat mezi 5 a 9 °C.
Úterý
V úterý přijde zásadní zlom v počasí. Přes Česko přejde první teplá fronta a po delší době donese na naše území srážky. Bude se pohybovat směrem od jihozápadu, ale vzhledem k tomu, že bude relativně slabá, tak se většina srážek omezí pouze na hory ve formě sněhu a v nižších polohách bude déšť pouze slabý. Na Karlovarsku a Ústecku, dokonce nejsou očekávané žádné úhrny.
Obr. 1: Očekávaný úhrn srážek v úterý (zdroj: chmi.cz)
Noc by měla být mrazivá pouze zhruba na třetině našeho území. Denní teploty pak budou také relativně vysoké mezi 5 až 9 °C.
Středa
Ve středu by měla v odpoledních a večerních hodinách projít další teplá fronta. Jelikož bude velmi zakřivená, nepřinese srážky do celého Česka, ale převážně do jeho severní poloviny. Zajímavé bude, jak se příchod teplé fronty projeví na našich teploměrech. Příchozí teplý vzduch má totiž způsobit, že teploty v noci ze středy na čtvrtek budou teplejší než teploty ve středu přes den. Oteplit by se mělo z 4 až 6 °C během středečního odpoledne na noční teploty okolo 10 °C.
Obr. 2: Očekávaný vývoj teplot do čtvrtka 12. 11. Bílou čárou je vyznačený nejpravděpodobnější scénář. V noci ze středy na čtvrtek je viditelný nestandardní nárůst teplot oproti středě odpoledne (zdroj: wetterzentrale.de)
I když pršet by mělo především v severní polovině republiky, zatažená obloha by měla být na celém našem území. Z předpovědi je jisté, že svatý Martin na bílém koni letos nepřijede, jak již dříve napsal pro meteocentrum.cz meteorolog Martin Štros.
Čtvrtek
Čtvrtek by měl kvůli středečnímu přísunu teplého vzduchu teplotně velmi nadprůměrný. Teploty by během dne měly vystoupat nad 10 °C a na určitých místech by dokonce mohlo být až 15 °C. Tento teplotní výkyv ale nebude mít dlouhého trvání, protože hned další den přejde přes Česko studená fronta, kvůli které teploty znovu poklesnou.
Předzvěst této studené fronty pocítíme již ve čtvrtek. Bude se totiž skládat ze dvou srážkových pásů, přičemž ten slabší přejde přes Česko již právě ve čtvrtek. Musíme tak počítat s deštěm a převážně zataženou oblohou.
Pátek
V pátek očekáváme nejdramatičtější počasí, protože má během noci z čtvrtka na pátek přejít hlavní srážkový pás studené fronty, během kterého jsou očekávané nejvyšší úhrny srážek. Větší úhrny jsou odhadovány především v jižní polovině země, kde může napadnout až ke 30 mm. Úplně nejvíce by pak mělo pršet na východní Moravě a ve Slezsku, kde modely předpovídají denní úhrn srážek až 50 mm. Nutné je počítat i se zvýšenou rychlostí větru.
Obr. 3: Očekávaný úhrn srážek v pátek (zdroj: meteologix.com)
Zároveň se srážkami přijde opětovné ochlazení, kdy denní teploty nevystoupají nad 5 °C, což zůstane až do konce týdne.
Víkend
O víkendu se situace opět zklidní. Žádných srážek už se nedočkáme. Čekají nás jasné až polojasné dny s teplotami do 5 °C.
Předpovědi počasí na Meteocentrum.cz vytváříme na základě mnoha různých modelů a jsou pod dohledem našich zkušených meteorologů. Předpovědi tak dosahují větší spolehlivosti ve srovnání s jinými aplikacemi a weby. Aktuální předpověď počasí si můžete zobrazit přímo pro svou lokalitu pomocí vyhledávání v horní části webu nebo mapy níže.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz