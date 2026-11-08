Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nový týden z velké části proprší. Kdy bude pršet nejvíce vám přinášíme v týdenní předpovědi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V novém týdnu nastane velký zvrat v počasí. Přes Česko se během týdne přežene hned několik front a oproti končícímu velmi suchému týdnu se nám dostane velmi významným úhrnům srážek. Kdy bude pršet nejvíce se dozvíte v našem článku.
Nový týden z velké části proprší. Kdy bude pršet nejvíce vám přinášíme v týdenní předpovědi

Nový týden z velké části proprší. Kdy bude pršet nejvíce vám přinášíme v týdenní předpovědi

Zdroj: depositphotos.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:00

Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
Padl další rekord. Letošní říjen byl nejteplejší v historii měření
Padl další rekord. Letošní říjen byl nejteplejší v historii měření
O víkendu nás čeká slunečné počasí. V části Česka tomu zamezí dlouhotrvající mlhy
O víkendu nás čeká slunečné počasí. V části Česka tomu zamezí dlouhotrvající mlhy

Počasí posledních dní k nám přineslo slunečné počasí. To se nezmění ani během nadcházejícího víkendu, kdy...

Nedělní teploty už budou připomínat zimu, ukazuje nejnovější výpočet modelu
Nedělní teploty už budou připomínat zimu, ukazuje nejnovější výpočet modelu

V posledních dnech se začaly ranní teploty propadat pod nulu už na většině území. Velmi studené bylo již...

Přehrady konečně přestávají vysychat, spíše než počasí však pomohl trik vodohospodářů
Přehrady konečně přestávají vysychat, spíše než počasí však pomohl trik vodohospodářů

Přestože nyní v listopadu už vnímáme v krajině všudypřítomné vlhko, tak vodní deficit ze suchého léta se...

Vyschlé přehrady se konečně začaly plnit, spíše než počasí za to může trik vodohospodářů
Vyschlé přehrady se konečně začaly plnit, spíše než počasí za to může trik vodohospodářů

I když

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.