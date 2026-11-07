Jak skladovat otevřené balíčky potravin bez klipsů a organizérů

Otevřený sáček těstovin, načatá mouka nebo balíček oříšků, který nejde pořádně zavřít, dokážou ve spíži nadělat nepořádek. Potraviny se vám mohou nejen snadno vysypat, ale také ztratit aroma nebo snadněji navlhnout. Nemusíte přitom kupovat speciální uzávěry ani drahé organizéry. Většinu otevřených obalů lze zabezpečit pomocí věcí, které už máte doma, a současně lépe využít místo ve skříňkách.
Jednoduché uzavírání sáčků
U sáčků s moukou, rýží nebo strouhankou nejprve vytlačte přebytečný vzduch a horní část obalu několikrát přehněte. Přehyb můžete zajistit obyčejnou kancelářskou sponkou nebo kolíčkem na prádlo, který máte vyhrazený pro čisté použití v kuchyni. U silnějších obalů pomůže také přehnutí přes okraj sáčku a zajištění gumičkou.
U plastových obalů lze využít i samotný materiál sáčku. Je-li dostatečně dlouhý, několikrát jej otočte a přehněte zpět přes uzavřenou část. Takové řešení se hodí především pro krátkodobé skladování, ale nenahrazuje vzduchotěsný uzávěr. U potravin citlivých na vlhkost nebo škůdce je lepší použít pevně uzavíratelnou nádobu.
Využití sklenic a nádob
Prázdné sklenice od zavařenin, omáček nebo kávy mohou dobře posloužit k uchovávání menších zásob luštěnin, semínek, ořechů či sušeného ovoce. Před použitím je důkladně umyjte, nechte zcela vyschnout a zkontrolujte, zda víčko dobře těsní. Sklenice se hodí také na zbytky koření nebo otevřená balení menších suchých surovin.
Průhledné nádoby mají ještě jednu výhodu, tj. ihned vidíte, kolik potravin zbývá. Na víčko můžete napsat název a datum otevření, případně datum minimální trvanlivosti z původního obalu. Ten si ponechte, dokud nepřenesete všechny důležité údaje. U potravin, které mohou vyvolat alergickou reakci, je obzvlášť důležité neztratit informace o složení.
Přehledné uspořádání
Aby se otevřené balíčky nepřevracely a nezapadávaly do zadní části skříňky, seskupte je podle druhu. Mouku, cukr a další suroviny na pečení ukládejte společně, podobně jako těstoviny, rýži a luštěniny. Jako jednoduché rozdělovače poslouží čisté pevné krabičky nebo nízké kartonové boxy, které se vejdou na polici.
Důležité je, aby obaly nestály v blízkosti dřezu, trouby nebo jiného zdroje páry a tepla. Vlhkost a kolísání teplot mohou zkracovat dobu, po kterou si potraviny zachovají dobrou kvalitu. Suché zásoby uchovávejte v čistém prostředí a pravidelně kontrolujte, zda se v nich neobjevují známky napadení škůdci.
Tip: Rady pro srovnání potravin ve spíži. Netřeba v tom hledat vědu.
Foto: Pixabay
Bezpečné skladování
Ne každý otevřený obal stačí pouze přehnout. Ořechy, celozrnné mouky a některé další potraviny mohou kvůli obsahu tuku rychleji žluknout, zatímco sušenky a cereálie snadno zvlhnou a ztratí křupavost. Řiďte se proto pokyny na obalu a podle potřeby zvolte těsnicí nádobu nebo doporučené skladování v chladničce.
Syrové potraviny a suroviny určené k přímé konzumaci uchovávejte odděleně od čisticích prostředků a dalších chemikálií. Pokud používáte kolíčky, sponky či gumičky, měly by být čisté a neměly by přijít do přímého kontaktu s potravinou. Jednoduché domácí pomůcky dokážou ušetřit peníze i místo, pokud je používáte podle typu suroviny a nepodceníte ochranu před vlhkostí a škůdci.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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