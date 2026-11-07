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Jak skladovat otevřené balíčky potravin bez klipsů a organizérů

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Otevřený sáček těstovin, načatá mouka nebo balíček oříšků, který nejde pořádně zavřít, dokážou ve spíži nadělat nepořádek. Potraviny se vám mohou nejen snadno vysypat, ale také ztratit aroma nebo snadněji navlhnout. Nemusíte přitom kupovat speciální uzávěry ani drahé organizéry. Většinu otevřených obalů lze zabezpečit pomocí věcí, které už máte doma, a současně lépe využít místo ve skříňkách.
potraviny

potraviny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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