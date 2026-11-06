Jak odstranit zbytky lepidla po cenovkách bez poškození povrchu

Cenovky, etikety a samolepky často zanechávají na nových sklenicích, dózách, dekoracích nebo nábytku nevzhlednou lepkavou vrstvu. Existují přitom jednoduché způsoby, jak se zbytků lepidla zbavit podle typu materiálu.
Skleněné povrchy
Sklo patří k materiálům, ze kterých se lepidlo obvykle odstraňuje nejsnáze. Pokud na něm zůstala cenovka, nejprve zkuste místo navlhčit teplou vodou s trochou prostředku na nádobí. U sklenic a dóz, které snášejí namáčení, může několik minut ve vodě pomoci změkčit papír i lepicí vrstvu.
Zbytky potom setřete měkkým hadříkem. Pokud lepidlo stále drží, lze na obyčejném nezdobeném skle vyzkoušet malé množství vhodného přípravku na odstraňování lepidla. Vyhněte se kovovým škrabkám a ostrým nožům, zejména u skla s dekorací, povrchovou úpravou nebo ochrannou fólií. Přípravek vždy nejprve otestujte na nenápadném místě.
Tip: Způsob, jak odstranit ze sklenic jak etikety, tak i možný zápach.
Plastové předměty
U plastu je potřeba větší opatrnost, protože některá rozpouštědla mohou povrch naleptat, zmatnit nebo způsobit drobné praskliny. Začněte proto teplou vodou, prostředkem na nádobí a měkkým hadříkem. Lepidlo jemně třete, ale nesnažte se ho odstranit silou.
Pokud běžné čištění nestačí, použijte pouze prostředek výslovně vhodný pro daný druh plastu. Alkohol, aceton i některá univerzální rozpouštědla mohou být pro citlivé materiály nevhodné. Opatrnost je důležitá zejména u průhledných plastů, lesklých povrchů a barevných výrobků. Vyhněte se také drsným houbičkám, které mohou zanechat trvalé škrábance.
Dřevěné a lakované povrchy
Na nábytku, dveřích nebo dřevěných dekoracích může lepidlo držet pevněji, zvlášť pokud je povrch lakovaný. Začněte suchým prstem nebo měkkým hadříkem a pokuste se zbytky opatrně srolovat. Pokud to nestačí, použijte jen mírně navlhčený hadřík a místo ihned osušte.
Dřevo zbytečně nenamáčejte. Voda může proniknout do neošetřených míst, způsobit bobtnání nebo zanechat skvrny. U olejovaných, voskovaných či lakovaných povrchů se vyhněte rozpouštědlům bez předchozího ověření jejich vhodnosti. Pokud jde o cenný nábytek nebo citlivou dýhu, je lepší nejprve vyzkoušet šetrný postup na skrytém místě.
Foto: Pixabay
Pomůcky a prevence
Při odstraňování lepidla se vyplatí postupovat pomalu a začít vždy nejméně agresivní metodou. Měkký hadřík, teplá voda a prostředek na nádobí často postačí. Speciální odstraňovače lepidel mají smysl až tehdy, když běžné čištění selže a výrobce potvrzuje jejich vhodnost pro daný materiál.
Do budoucna pomůže odstranit cenovku co nejdříve a pomalu, bez prudkého trhání. Pokud se nálepka odlepuje obtížně, nejprve ověřte, zda lze daný předmět bezpečně zahřát mírným teplem nebo navlhčit. U elektroniky, neošetřeného dřeva a citlivých povrchů se těmto postupům raději vyhněte. Správně zvolená metoda ušetří čas a zabrání tomu, aby po odstraněné cenovce zůstala ještě viditelnější stopa.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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