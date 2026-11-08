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Ferrari svolává krizovou schůzku. Vasseur posadí Hamiltona a Leclerca k jednomu stolu

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Leclerc zůstal kvůli narození dcery v Monaku, a tak v Interlagosu čelil novinářům jen Lewis Hamilton. Kritiku týmového kolegy nezmírnil, naopak přitvrdil. Šéf týmu Frédéric Vasseur teď podle The Race chystá schůzku, na které posadí oba jezdce k jednomu stolu.
Ferrari svolává krizovou schůzku. Vasseur posadí Hamiltona a Leclerca k jednomu stolu

Ferrari svolává krizovou schůzku. Vasseur posadí Hamiltona a Leclerca k jednomu stolu

Zdroj: Scuderia Ferrari HP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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