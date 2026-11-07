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Věnujte rostlinám v zimě dostatečnou péči: suchý vzduch a průvan je mohou zničit

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Zimní období je pro pokojové rostliny vyloženě zatěžkávací zkouškou. Zcela zničit je může suchý vzduch z topení nebo studený průvan. Většině rostlin neprospívá ani nedostatek světla. V zimě pokojovky nikdy nepřesazujte a omezte i zálivku a hnojení.
Pokojové rostliny

Pokojové rostliny

Zdroj: Pokojové rostliny
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 23:00

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