Zimní období je pro pokojové rostliny vyloženě zatěžkávací zkouškou. Zcela zničit je může suchý vzduch z topení nebo studený průvan. Většině rostlin neprospívá ani nedostatek světla. V zimě pokojovky nikdy nepřesazujte a omezte i zálivku a hnojení.
Vybírejte si odolné rostliny
Mezi pokojovými rostlinami se najdou takové, které jsou na teplotní výkyvy a nedostatek světla odolnější. Patří k nim například o tchýnin jazyk, dracenu, tlustici, fíkus, voděnka nebo lopatkovec. Tyto druhy snesou i příležitostný průvan nebo přetopenou místnost. Samozřejmě i tyto rostliny vyžadují v zimě zvýšenou péči.
Foto: Pixabay
Pravidelná kontrola je nezbytná
Minimálně jednou za týden byste měli všechny pokojové rostliny zkontrolovat. Zpozornět musíte v okamžiku, když zpozorujete suché, žloutnoucí listy, které opadávají. V pořádku není ani příliš vlhká zemina nebo naopak vysušená půda. To jsou první signály, jimiž rostliny volají o pomoc. Nedostatek živin poznáte podle kroutících se listů, které mají hnědožlutou barvu. Málo světla se vyznačuje měkkými, slabými a světlými listy a lodyhy jsou nepřirozeně vytáhlé. V takovém případě se snažte, aby k rostlinám pronikalo co nejvíce denního světla. Vytáhněte žaluzie nebo květináč přemístěte přímo k oknu.
Pozor na topení
Teplý suchý vzduch pokojovkám nesvědčí. To, že rostlina trpí, poznáte jednoduše podle žloutnoucích a opadajících listů. Situaci napravíte tím, že je přemístíte dále od ústředního topení. V době třeskutých mrazů také dávejte pozor na to, aby se listy nedotýkaly studeného okna. V zimě také omezte zálivku. Rostliny stačí zalévat nejlépe odstátou vodou jednou týdně a kontrolujte, aby byl substrát neustále mírně vlhký. Osychání listů zabráníte pravidelným rosením.
Zima je pro rostliny obdobím vegetačního klidu. Z tohoto důvodu je nepřesazujte ani nehnojte, protože potřebují odpočívat.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Věnujte rostlinám v zimě dostatečnou péči: suchý vzduch a průvan je mohou zničit
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